Día de la Madre 2017: frases para felicitar e ideas para tarjetas originales

Desde El Confidencial te ofrecemos algunas sugerencias con las que tocar su fibra sensible a través de las letras.

Para los sentimentales

– Te debo tanto y me pides tan poco… que no sé cómo voy a poder devolverte ni la mitad del amor que me regalas a diario. Gracias, mamá. ¡Por todo! ¡Muchas felicidades!

– Dicen que el amor de una madre a un hijo no es comparable con nada. Yo lo puedo corroborar. No sabes lo afortunado que me siento por haber sido protagonista de todo tu cariño. ¡Te quiero, mamá!

– No te lo digo todo lo que debiera, pero eso no implica que no lo sienta. Aprovechando tu día, quería dejar por escrito lo mucho que te quiero y lo importante que eres en mi vida. ¡Felicidades, mamá!

Para los clásicos

– Felicidades en tu día, mamá. Gracias por darme la vida y por haber hecho de mí la persona que soy.

– En este día tan especial te quiero hacer llegar todo mi amor en forma de texto. Con todos mis buenos deseos y mi cariño más profundo. Muchas felicidades.

– Que este día (y toda tu vida) esté repleto de los buenos momentos y sonrisas que deseo que aparezcan en él. Espero contribuir a logralo. ¡Felicidades, mamá!

– Puede sonar a tópico, pero es verdad que eres la mejor madre del mundo. ¡Te quiero, mamá! ¡Muchas felicidades en tu día!

Para los más divertidos

– Tengo tanto motivos por los que quererte: eres buena, paciente, consejera infalible, divertida… Pero si hay algo por lo que mereces todas mis alabanzas es por esa tortilla de patatas que vuelve loco a todo el que la prueba. Por el bien del mundo, no dejes de hacerla. ¡Te quiero, mamá!

– Mami, madre, mamu, mamuska, mamá… Te he llamado de mil maneras diferentes y has respondido a todas. ¿No crees que estás haciendo acopio de demasiadas personalidades? A lo mejor sí que hay que estar un poco loca para querer a un hijo como yo. ¡Felicidades en tu día!

– Cuando te planteaste ser madre nunca pensaste que te tocaría un hijo tan rarito como yo, ¿verdad? Podrías haberlo intuido: de tal palo, tal astilla (jejejeje). Es broma, mamá. Eres la mejor persona que conozco. ¡Te quiero! ¡Felicidades!

– Te iba a felicitar por el Día de la Madre en Facebook, pero me he dado cuenta de que no tienes perfil. Mejor vuelvo a lo tradicional para desearte todo lo mejor del mundo. ¡Muchas felicidades, mamá!

Para los hijos (irónicos) primogénitos

– Me tocó luchar por ampliar mi horario de llegada a casa, me tocó hacer de niñera de mis hermanos y me tocó ver cómo mis juguetes favoritos pasaban a unas manos que no eran las mías. A pesar de ello, te quiero muchísimo, mamá. Gracias por estar en mi vida SIEMPRE. ¡Felicidades!

– Siempre fui el más responsable de mis hermanos, y por eso quería ser el primero en felicitarte por el Día de la Madre. Bromas aparte, quería expresar por escrito tooooodo lo que te quiero. ¡Muchas felicidades, mamá!

Para hijos bromistas con hermanos mayores

– Me tocó heredar ropa usada, me tocó estudiar con libros gastados y me tocó aguantar que mi hermano mayor me llamara ‘enano’. A pesar de ello, te quiero muchísimo, mamá. Gracias por haber hecho de mí la persona que soy hoy en día. Eres la madre más maravillosa del mundo.

– Mis hermanos mayores se fueron de casa antes que yo, así que me hice cargo de las tareas de la casa que antes eran parte de sus obligaciones. ¿No hay un día dedicado a los hijos pequeños? Mientras esperamos a que llegue, te mando todo el amor del mundo a través de estas letras. Gracias por aguantarme. ¡Felicidades!

Fuente: elconfidencial.com