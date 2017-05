Diego Maradona sobre la muerte de Jorge Cyterszpiler: “No me entra en la cabeza que se haya suicidado”

El ex capitán y DT de la selección lamentó el fallecimiento de su primer manager y habló sobre las posibles razones de su trágica decisión

Otros tiempos: Cyterszpiller y Maradona. Foto: Archivo

Diego Maradona habló este lunes sobre el fallecimiento de Jorge Cyterszpiler, quien fuera su amigo y primer manager, quien se suicidó el domingo pasado, al arrojarse desde un séptimo piso en un hotel de Puerto Madero.

“A Jorge Cyterszpiler lo conocía desde que me daba de comer en Paternal a los 12 años. No me entra lo del suicidio”, dijo Maradona, en declaraciones al programa “Un Buen Momento”, de radio La Red. “No lo podía creer. El ‘Gordo’ era muy fuerte de cabeza. Si bien estaba pasando un momento malo familiarmente, no me entra en la cabeza que se haya suicidado. Para mí, el suicidio no entra en esto”, amplió.

Maradona también se refirió a los posibles motivos que llevaron a Cyterszpiler a tomar tan trágica decisión, y en este sentido consideró: “Una mujer no te mata. Te hace sufrir, pero no te mata. Él tenía sus hijos como para vivir, y eso no se compara con todos los problemas que podés tener con tu pareja”.

El ex capitán y entrenador de la selección argentina comentó también que, luego de enterarse de la muerte de su primer representante, habló con varios amigos que compartían en la juventud. “Nos dormimos todos. Tendríamos que haber ido nosotros a hacerle de psicólogos”, se lamentó.

De todos modos, Maradona recordó también las razones por las que se interrumpió no sólo el vínculo comercial con Cyterszpiler, sino también la amistad entre ambos, a mediados de los ochenta: “Me falló en un momento muy difícil, pero nunca lo quise denunciar. Me han dicho que lo denuncie y nunca quise hacerlo”. En su momento, Cyterszpiler consiguió los primeros contratos comerciales para Maradona, y fue su manager en las transferencias de Argentinos Juniors a Boca, y luego a Barcelona y a Nápoli.