Diputado Borda no descarta pedir que se expida mandamiento de aprehensión contra Cusi

El magistrado Gualberto Cusi en el Senado. Foto: ANF

La Paz, 2 de mayo (ANF).- El Ministerio Público de la Cámara de Diputados no descarta pedir que el Tribunal de Sentencia (Senado) expida un mandamiento de aprehensión contra el magistrado suspendido, Gualberto Cusi si es que este miércoles no se presenta en el juicio o no tiene un justificativo para su ausencia.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifestó que el juicio está en la fase final, pero que no concluye por las constantes inasistencias de Cusi o por el argumento de su estado de salud. Este miércoles se debe reiniciar el proceso.

“Si no asiste y no tiene justificativo se puede expedir mandamiento de aprehensión y puede ser que el Ministerio Público solicite”, sostuvo el legislador, al precisar que dicho mandamiento tiene como objetivo que la exautoridad sea conducida al juicio.

Borda considera extraño que precisamente en la última fase del juicio, el magistrado suspendido “se enferme o pida de manera permanente licencia”, situaciones que impiden que el proceso avance.

Cusi es juzgado en el Tribunal de Sentencia constituido por el Senado, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y prevaricato, por haber dejado sin efecto la aplicación de la Ley del Notariado.

El Tribunal de Sentencia tiene la competencia de condenar o absolver a Cusi. Si encuentra indicios para condenarlo la máxima sanción es la suspensión definitiva de su cargo del Tribunal Constitucional como sucedió con la exmagistrada Soraida Chánez, mientras que Ligia Velásquez decidió renunciar a su cargo antes de que el Senado dicte una sanción.

Fuente: noticiasfides.com