Diputados califican de “insatisfactorio” informe de Patzi sobre violación y maltrato de niños en albergues

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados calificó el jueves de insuficiente e “insatisfactorio” el informe oral que presentó el gobernador de La Paz, Félix Patzi, sobre denuncias de violaciones y maltratos de niños que se encuentran en albergues dependientes del gobierno departamental.

“No ha sido satisfactorio el informe”, dijo la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, quien consideró “irracional” que la autoridad departamental no tenga conocimiento de esos casos y que menos hayan denuncias al respecto.

“Lamentamos que sus respuestas hayan sido en el marco de que no tenía conocimiento de estos casos y que no llegaron denuncias al respecto (…), no se necesita de denuncias escritas para que actúen de oficio”, agregó.

Brito aclaró que ese asunto “no es un tema político partidario, sino, un tema que afecta a toda la ciudadanía”, porque se trata de niños indefensos.

Añadió que, tras evaluar la documentación escrita que proporcionó Patzi a la comisión de diputados, corresponde realizar una denuncia a las instancias jurisdiccionales para iniciar una investigación oficial.

Por su parte, Patzi explicó que la Gobernación de La Paz no tiene la tuición del albergue Bicentenario, donde habrían ocurrido los abusos.

“No hay denuncias de maltratos, de abusos o de violaciones de ningún caso específico y, en tanto no haya denuncia verbal ni escrita sobre estos, no se puede hacer acciones”, dijo.

Respecto al deceso de niños en albergues, Patzi dijo que entre 2010 y 2016 se registraron 10 muertes por distintas situaciones de salud, como caídas, problemas cardiorrespiratorios, bronco aspiraciones, neumonías y otros.

