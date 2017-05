Dirigente de choferes de La Paz admite ser militante del gobernante MAS

El alcalde Revilla ratificó que la medida tiene tintes políticos y lamentó las declaraciones del viceministro de Coordinación, Alfredo Rada, quien señaló que la medida fue contundente.

Dirigente de choferes de La Paz admite ser militante del MAS

Dirigente de los Choferes Primero de Mayo, Mario Silva . Foto: BTV

La Paz, 17 de mayo (ANF).- El dirigente de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo, Mario Silva, reconoció que es simpatizante del partido de gobierno MAS. El alcalde Luis Revilla volvió a calificar el paro de choferes de una medida política.

“Yo quiero preguntar al acalde de qué partido político es (…) él dice alegremente (que la medida de presión es política), pero no le gusta que se le diga nada a él, entonces no es correcto. A veces a los choferes nos invitan a participar (en tiendas políticas), no es de ahora es de muchos años”, sostuvo Silva entrevistado en el programa radial Encontrados.

“Sí, fui simpatizante y sigo siendo simpatizante del MAS, como usted debe ser del MAS o de Podemos. Todos somos simpatizantes porque cuando vamos a votar, por alguien tienen que votar”, agregó. El dirigente Silva fue candidato a concejal por el MAS en 2014.

Por su parte el alcalde Revilla ratificó que la medida tiene tintes políticos y lamentó las declaraciones del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, quien señaló que la medida fue contundente.

“En esta jornada hemos podido ratificar lo que habíamos dicho hace unos días, que este paro es un paro con tintes políticos y eso se lo ha verificado a partir de las declaraciones de esta mañana del viceministro Rada cuando casi ha felicitado a los choferes por su medida”, dijo.

Frente a las amenazas de los choferes de proseguir con un paro de 48 horas si no se atiende sus demandas de dejar sin efecto las infracciones y el decomiso de placas a los choferes reincidentes, Revilla sostuvo que con las medidas de presión los choferes no lograrán nada.

“Las multas van a continuar, el decomiso de placas va a continuar, las sanciones van a continuar, porque tiene que llegar un momento en el que los conductores cumplan con sus compromisos”, señaló.

Los choferes, afiliados a la Federación Departamental Primero de Mayo desarrollaron este miércoles su medida de presión para exigir a la Alcaldía que deje sin efecto las infracciones, que de acuerdo al gobierno municipal tienen que ver con el trameaje e incumplimiento de rutas, entre otros.