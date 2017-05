DT Beñat, molesto por declaraciones

El entrenador de Bolívar aseguró que malinterpretaron sus palabras la pasada semana. El tema futbolístico quedó de lado en la conferencia que brindó el español, en el complejo de Tembladerani.

Ambiente pesado en la sala de conferencias de Tembladerani. El entrenador de Bolívar, Beñat San José, se molestó porque un periodista le dijo si mantenía su posición de que el campeonato está manipulado. Respondió afirmando que no emitió esa afirmación en ningún momento. La información sobre lo deportivo quedó de lado, la academia recibe a Sport Boys.

“Yo jamás dije que el campeonato de este año esté manipulado”, enfatizó Beñat San José Gil tras la consulta de un comunicador. “Un periodista escribió eso, pero yo nunca dije que el campeonato esté manipulado”, remarcó el entrenador. Y para concluir aseguró que la victoria de Real Potosí los aleja de Oriente Petrolero, segundo en la general del Apertura.

La semana pasada Beñat dijo: “Ahora a otros equipos no solo les cambian la hora, sino las fechas, sin duda que manejan la Liga, está clarísimo; el año pasado lo hicieron y este año también; juegan los campeonatos internacionales con semanas libres, con cambio de fechas, eso es una obviedad, yo no digo que está manipulado. Sí digo que tienen el control total de hacer lo que quieran”. Esto en alusión a The Strongest.

