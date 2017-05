EEUU aún no contempla una reunión entre Evo y Trump

Según Brennan.

Peter Brennan, encargado de negocios de EEUU en Bolivia. Foto: ERBOL.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, informó este lunes que aún no hay nada contemplado respecto a una posible reunión entre los presidentes Donald Trump y Evo Morales en el futuro.

En marzo, el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Michael Fitzpatrick, en entrevista con el matutino El Deber abrió la posibilidad de una reunión entre ambos mandatarios.

No obstante, Brennan señaló que la gestión de Trump acaba de comenzar y aún quedan muchos pasos y detalles. “En este momento no tenemos ninguna noticia en este sentido (de la reunión), no tenemos nada contemplado”, dijo.

El diplomático estadounidense señaló que mientras tanto continúa la labor de mesas de trabajo que se instaló con la Cancillería. Indicó que este proceso se debe tomar “paso a paso”, pero hasta el momento “va bien”.

Erbol / La Paz