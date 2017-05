El actor Eric Dane lucha contra la depresión

Famoso por su papel de Dr. Sloan en ‘Anatomía de Grey’, el rodaje de la serie ‘The Last Ship’ se ha detenido hasta la recuperación del actor

Eric Dane se hizo famoso por su papel de Dr. Mark Sloan, o Dr. Sexy o el Dr. Macizo, en la serie Anatomía de Grey. Desde que abandonó la serie de médicos de Shonda Rhimes, el actor ha seguido trabajando en televisión. Aunque ahora va a hacer un parón en su carrera y en su trabajo en la serie The Last Ship (de la cadena TNT) para superarse la depresión que padece. “Eric ha pedido un descanso para poder lidiar con sus problemas personales. Sufre depresión y ha pedido unas semanas de descanso, y los productores generosamente han aceptado su propuesta”, anuncia el comunicado enviado por el representante del intérprete a varias revistas estadounidenses.

No es la primera vez que Dane, de 44 años, pasa por momentos complicados. En 2011, el actor estuvo internado en una clínica de rehabilitación por su adicción a los analgésicos, que tomaba como consecuencia de una grave lesión. “Está deseando volver al trabajo”, asegura la nota de su representante, en la que no hace ninguna mención más a su estado de salud ni a si se ha paralizado el rodaje de la ficción. “Todos hemos cometido errores”, confesaba Dane a la revista People hace dos años. Por ese entonces, aseguraba sentirse muy feliz y estar en un muy buen momento vital. Un buen momento después de que en 2009 también estuviera en el ojo del huracán cuando se filtró un vídeo en el que él, su mujer, y una ex miss aparecían desnudos hablando de pornografía.

Según informa Variety, este parón no va a tener algún efecto sobre la fecha de estreno de la cuarta temporada de la serie en la que trabaja, en la que también ejerce como productor y que tiene una media de siete millones de espectadores por capítulo. El drama The Last Ship está previsto que llegue a la cadena de TNT en verano y ya había finalizado su rodaje. Quizá afecte al inicio de la grabación de la quinta entrega, que ya ha sido confirmada y cuyo inicio de rodaje estaba previsto esta misma semana,

Eric Dane, casado con la también actriz Rebecca Gayheart (con quien tiene dos hijos), durante los seis años que estuvo trabajando en la serie de Anatomía de Grey se convirtió en uno de los personajes favoritos de la audiencia por su parte irónica, desenfadada y su buen humor.

Fuente: elpais.com