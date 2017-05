El alza salarial provocará encarecimiento de precios

El que paga las consecuencias es el consumidor, dice un gremial.





El aumento al salario mínimo nacional y al haber básico en 10,8 y 7 por ciento respectivamente, tendrá un efecto de inflación, según el análisis del economista Germán Molina, toda vez que las empresas se van a ver afectadas en sus costos de producción, además a muy corto plazo se verá una elevación del sistema de precios en todo el país. “Estos efectos no son convenientes porque en este momento los precios de nuestros productos nacionales no son competitivos, con relación a los costos de los productos similares que son importados, por eso la economía boliviana se ve abarrotada de mercadería que viene de afuera principalmente de China y los que se dedican al comercio nacional ya no logran vender y eso es preocupante”, dijo el analista.

La inflación afectará a todos los rubros. Molina explicó que así como subirán los precios, también será muy difícil colocarlos en el mercado, la gente comprará menos y obtendrá solo lo necesario. Las exportaciones también se verán afectadas, porque subirá el costo de producción, mientras que en otros países los están bajando. “Por ejemplo, en Perú hay anuncio de bajar los impuestos para apoyar al sector empresarial y aquí se ha decidido que se incrementen al sistema financiero, esto nos refleja que mientras otros países buscan dar una estabilidad a su sector empresarial, aquí lo que se está haciendo es ahogarlo con esas políticas públicas”, apuntó.

¿Qué dicen los gremiales?. Magno Mamani, dirigente de los gremialistas, afirmó que efectivamente el nuevo incremento salarial incidirá en el encarecimiento de los productos tanto a la canasta familiar, como los accesorios de la línea blanca y en la vestimenta, entre otros, esto porque todos quieren obtener ganancias y se forma una cadena, que termina afectando al consumidor final. “Siempre que hay incremento se produce una inflación de precios, porque se empiezan a encarecer las importaciones y nosotros como gremiales obligadamente tenemos que aumentar el precio, lo que no es beneficioso para los consumidores”, aseguró el dirigente, a tiempo de agregar que la nueva disposición del Gobierno a ellos no les afecta porque “el que paga las consecuencias es el consumidor, no nosotros”, dijo.

Gobierno ve condiciones para el incremento. El ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, afirmó que el país tiene las condiciones necesarias para asegurar el incremento del salario básico y al mínimo, pues esa determinación incidirá de manera positiva en todas las ramas de la sociedad, pues tendrá el efecto multiplicador de la demanda, es decir, el asalariado invertirá su dinero en el transporte, la comida, ropa y otros sectores, explicó. “El Gobierno ha diseñado una estrategia que beneficiará a las microempresas”, manifestó la autoridad.

