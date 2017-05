El caso de la vaca ‘Margarita’: ¿Por qué los catalanes recogen 180.000 firmas para salvarla?

La petición en internet, con miles de adhesiones, solicita evitar el sacrificio del animal de cuatro años, que jamás fue “registrado” por su dueño. La ley europea es tajante: debe sacrificarse.

Un granjero de Tarragona recibió hace cuatro años una vaca bebé como regalo, decidió adoptarla como animal de compañía y olvidó registrarla: ahora debe sacrificarla.

Según la ley europea, todo animal que no sea debidamente censado debe ser llevado al matadero. La medida fitosanitaria se toma para evitar que se propaguen enfermedades en el ganado de cría. Sin embargo, los actuales dueños de la vaca, llamada Margarita, jamás previeron tratarla como ganado.

Por eso, 180.000 personas han firmado una petición para impedir que la maten: “A la vaca Margarita no nos la van a tocar, esto lo tenemos clarísimo”, dijo el jueves a El País Olivia Benaiges, una habitante de Tarragona, al norte de España, que ha visto crecer al animal.

¿El ‘indulto’?

Margarita ha sido trasladada, con el permiso de su dueño, a un santuario en Tarragona llamado Hogar ProVegan, organización que divulgó la petición para salvar al animal de ser sacrificado por no tener los papeles en regla: “Nunca ha sido, ni será empleada, como ganado. No es un animal de explotación sino un animal de compañía”, indica el texto. La movilización de la vaca no fue del agrado de los técnicos de Agricultura.

El dueño de Margarita fue multado con 3.000 euros y recibió la orden de sacrificarla, pero aunque la fecha límite para enviarla al matadero era este viernes, los medios presumen que las autoridades podrían “indultarla”.

Según El Mundo, fuentes consultadas por ese diario en la cartera de Agricultura buscan “el subterfugio administrativo” para dejarla con vida y regularizar su situación, en vista de la presión mediática que hay alrededor del caso.

Margarita no es la primera vaca en atraer la atención de la prensa. En febrero de este año el gobierno de Madrid salvó a “Carmen“, una bovina que había sido diagnosticada con tuberculosis. En esa oportunidad, los activistas habían recogido más de 70.000 firmas.

