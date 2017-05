El cofundador de Google podría desvelar su misterioso smartphone la próxima semana

La firma de Andy Rubin nos ha dejado una par de buenas pistas en Twitter…

El pasado mes de marzo, Andy Rubin, cofundador de Android, nos dejó ver por primera vez parte de su nuevo, misteriosos y esperadísimo smartphone. Desde entonces, sin embargo, no hemos vuelto a saber nada de este proyecto que nace con el respaldo de la nueva compañía de Rubin, Essential Products Inc. Pero eso hoy ha cambiado. La empresa ha publicado hoy en su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje, en el que viene a decir que “algo grande” llegará el 30 de mayo:

Hi, welcome to our Twitter page. We’re here to let you know something big is coming May 30th! Stay tuned…

— Essential (@essential) 25 de mayo de 2017