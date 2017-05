El cruceño Jaime Quintanilla fue invitado a correr en el campeonato argentino

Un reto inesperado tiene el cruceño Jaime Quintanilla: correr la tercera fecha del campeonato argentino de BMX, el mismo que se disputará en La Rioja (Argentina) mañana y el domingo. El bicicrosista no tenía planificado asistir, pero una invitación de la organización hizo que se anote en la prueba.

“Esta semana estaba entrenando en la pista de supercross en Santiago del Estero y me dijeron si me animaba a correr en La Rioja. Si estamos acá por qué no, asi que acepté esa invitación”, dijo Quintanilla.

Son más de 300 pilotos que participarán del torneo, que reparte puntos para el ranking local. Jaime estará codeándose con grandes bicicrosistas argentinos, tal es el caso de Ernesto Pizarro, representante olímpico en Londres 2012, y Exequiel Torres, actual líder de la Copa Latinoamericana.





Fuente: eldia.com.bo