El desgarrador relato de una conductora de ESPN que tuvo un aborto cuando estaba al aire

Lamentablemente, las cosas no mejorarían para Walsh: “Se pondría peor. Dos embarazos fallidos más. Más de una vez, me haría una cirugía un día y al siguiente estaría en SportsCenter para no llamar la atención sobre mi situación. Luego fuimos por el camino IVF (fertilización in vitro) de interminables inyecciones y procedimientos. Después de varias rondas, sólo pudimos salvar dos óvulos. Rehusé utilizarlos durante mucho tiempo, porque no podía soportar la idea de que toda esperanza se había ido“.