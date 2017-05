El diablo está en los detalles y el escritor de los discursos de Macron lo sabe

Analizamos la metodología y la estrategia de Quentin Lafay, el escritor de 27 años que se ha encargado de los discursos de Macron durante la campaña electoral.

“La opinión pública aguanta mal la complejidad”. La frase pertenece a la novela La place forte, de Quentin Lafay, el joven novelista y escritor de discursos del nuevo presidente de la república francesa, Emmanuel Macron. Los grandes conceptos, por su amplitud y flexibilidad, se venden mejor que los detalles concretos. No hay que volver loco al votante con menudencias. Cuando un presidente de Francia habla, lo hace para la historia y todo el mundo lo entiende. Esa es al menos la creencia general. Aunque con Macron veremos que la cosa no es tan sencilla.

Es una prerrogativa del inquilino del Elíseo convertirse él mismo en símbolo, encarnar a la nación, adoptar la Grandeur en el gesto y la palabra. Y es lo que hizo Macron la noche del domingo, cambiar la arrogancia que lo había caracterizado durante la campaña y abrazar la solemnidad que va aparejada a su nuevo cargo. La solemnidad y también la épica: “Todo el mundo nos decía que era imposible, ¡pero es que no conocían a Francia!”, declamó tras la victoria, ante los miles de simpatizantes que abarrotaban la plaza del Louvre.

A pesar de lo expresado por Lafay en su libro, Macron no quiso esquivar un cierto grado de complejidad durante la campaña. Competir en simplicidad con Marine Le Pen era una mala estrategia, porque ahí la candidata del Frente Nacional jugaba en casa. “Yo trato a los franceses como adultos”, le espetó en el bronco debate electoral de hace siete días. Ambos defendían ideas conservadoras sobre Francia, sólo que desde perspectivas muy diferentes. Le Pen, autodenominada “la candidata del pueblo”, representaba la aldea de Astérix, orgullosa y autárquica. Macron, por contra, “el espíritu francés de conquista”, según sus propias palabras. Frente a la Francia “derrotada” por la globalización pintada por Le Pen, el nuevo presidente ofrecía “la Francia que siempre triunfa. Y que siempre ha triunfado en todo el mundo. Su lengua se habla en todos los continentes. Su historia, su civilización, todo lo que la hace fuerte, se debe precisamente a que ha reinado en todas partes. Por eso hoy somos la quinta potencia económica mundial, eso es lo que nos hace fuertes en el mundo”. Aldea contra imperio. Y ganó la Grandeur.

“No les silbéis”, pidió Macron a los suyos cuando, tras la victoria, hizo referencia a los votantes del Frente Nacional. “Ellos han expresado hoy una ira, una angustia, algunos, incluso, sus convicciones. Y yo les respeto. Pero durante los próximos cinco años haré todo lo posible para que no tengan ninguna razón para volver a votar por el extremismo”. Un gesto de benevolencia imperial.

Antes de ceñirse la toga regia, Macron vestía el traje hecho a medida de los yuppies. Joven, millonario, elocuente, carismático, minimizaba a sus oponentes por su aureola de triunfador y sus modales agresivos. “¡El programa no importa! ¡Lo que importa es la visión, el proyecto!”, gritaba durante una entrevista en la emisora RTL. Sus rivales criticaban el tono autoritario de sus alocuciones (“Usted no dice más que tonterías”, le soltó varias veces a Le Pen en el debate, donde la trató con un manifiesto desprecio) y los analistas no tardaron en identificar al manager, al coach empresarial que se escondía tras el candidato al Elíseo. Macron es líder porque tiene una visión. Los alaridos con los que enardeció a sus seguidores en su primer gran discurso en París dieron pie a multitud de parodias: “Ahora vuestra responsabilidad es la de ir por toda Francia llevando nuestro proyecto… ¡para ganar! ¡Lo que quiero conseguir es que vosotros, en todos lados, lo hagáis ganar! ¡Porque es nuestro proyecto! ¡Viva la República! ¡Viva Francia!”. Había un proyecto, eso estaba claro, aunque su contenido era y sigue siendo un misterio para mucha gente. El proyecto, básicamente, era ganar. Ante la evidente simplicidad de Le Pen, Macron recurrió a la oquedad, mucho más difícil de atacar en tanto misteriosa. Un candidato sin partido, sin programa, ni de izquierdas ni de derechas. “No hay precedente ni equivalente para lo que hemos hecho hoy”, decía, satisfecho, tras el triunfo. Y tenía razón.

Algunos hablan de colonización de la política por parte de la administración de empresas. Se ha impuesto el reduccionismo, un puñado de conceptos (democracia, modernidad, progreso) a la espera de auténtico desarrollo. “Para Macron, las ideas son más importantes que la forma”, aseguraba Lafay, su escritor de discursos, en una entrevista en Playground.

No han pasado desapercibidas, sin embargo, las contradicciones y los conceptos antagónicos manejados por el hoy presidente en sus arengas. Como muestra, un par de frases de su mitin en Lyon, el pasado 4 de febrero: “El progreso no puede resumirse en el crecimiento continuado de los bienes materiales”. Y poco después: “Todos los trabajadores, sea cual sea su estatus o su categoría, ganarán en poder adquisitivo durante nuestro quinquenio”. Macron, astuto, amplía su espectro de simpatizantes diciendo una cosa y la contraria, estrategia quizás aprendida de Maquiavelo durante sus años de formación en la Universidad París-Nanterre. Allí realizó un trabajo sobre el sinuoso pensador florentino (obra de la que Macron se muestra especialmente orgulloso) bajo la dirección del filósofo marxista Étienne Balibar, aunque el propio Balibar no guarda “ningún recuerdo” de aquel trabajo. Es más, al viejo comunista le molesta que le vinculen con Macron y considera “absolutamente obscena esa puesta en escena de su formación filosófica”.

Pero Macron es un vendedor, una imagen, un representante, un líder, y para expender su producto (él mismo) ha exhibido su amplio abanico ideológico y experiencial: pupilo universitario de insignes profesores marxistas, alumno de la elitista Escuela Nacional de Administración, empleado de la Banca Rothschild, millonario, ministro socialista… Macron ha tocado todos los palos y, por tanto, acostumbrado a andar por arenas movedizas, exhibe un discurso contundente en las formas pero extraordinariamente liviano en el fondo. “¡Yo protegeré la República!”, afirma ante la pirámide del Louvre el Día de la Victoria, verbalizando, por otra parte, la obvia intención de la mayoría de candidatos. “La tarea que nos espera es inmensa”, aclara por si alguien se piensa que gobernar Francia es sencillo. “Europa y el mundo esperan que nosotros defendamos en todas partes el Espíritu de las Luces, amenazado en tantos sitios. Esperan que defendamos, en todo el mundo, la libertad, que protejamos a los oprimidos. Esperan que nosotros seamos portadores de una nueva esperanza, un nuevo humanismo, el de un mundo más seguro, un mundo en crecimiento, con más justicia y más ecológico. Ellos esperan que nosotros seamos, de una vez por todas, ¡nosotros! (…) Esto es lo que Europa y el mundo espera de nosotros. Esperan que, de nuevo, Francia les asombre, que Francia sea ella misma, y eso es lo que haremos”. No aclara Macron cuándo ha dejado Francia de ser Francia y si eso es ontológicamente posible. Porque eso sería entrar en detalles, y no se ganan las elecciones con detalles. Es la visión, es el proyecto. Eso es lo que importa. Eso… y el rival. Porque si el rival es abominable, lo cierto es que da un poco igual lo que se diga en los discursos.

Fuente: revistavanityfair.es