El discurso de Zuckerberg en Harvard deja en pañales al de Jobs en Stanford

El patrón de Facebook degrada el mito del éxito individual ante los nuevos graduados de la elitista universidad

Algo ha cambiado en el mundo entre el celebradísimo discurso entonado por Steve Jobs en la Universidad de Stanford (12 de junio de 2005) y el que acaba de dar Mark Zuckerberg en la de Harvard (25 de mayo 2017). Y todos sabemos lo que ha cambiado: cientos de millones de personas han visto cómo los gobiernos les vaciaban la nevera o los echaban de sus casas para pagar los desperfectos causados por los marchosos chicos ludópatas de Wall Street.

La de Jobs era una homilía en la que se ensalzaba al self-made man, al hombre dueño de su propia formación académica que triunfa llevándole la contraria a todo el mundo, marcando su propio camino y alcanzando su meta tras sortear un montón de obstáculos. El éxito de Apple (en ventas pero sobre todo en cuanto a símbolo aspiracional materialista) y las hagiografías escritas alrededor de su creador colocan este speech en lo alto del podio de eso que hoy se llaman “charlas inspiradoras”. En resumen, lo que Jobs decía a los pudientes alumnos de Stanford es: “No desfallezcáis; si yo pude triunfar, vosotros también”. Zuckerberg ha variado radicalmente el punto de vista de este tipo de discursos. ¿Cómo? Cambiando el YO por el NOSOTROS. Y esto es absolutamente revolucionario.

Jobs murió cuando el campamento de Occupy Wall Street en Zuccotti Park aún no había sido desmantelado. La primera persona del plural estaba proscrita en el momento en el que dio su discurso en Stanford. Todo era un “YO soy especial y cada uno de vosotros tiene dentro de sí mismo un YO especial. Luchad por vuestros sueños y los conseguiréis”. Zuckerberg, por el contrario, ha decidido levantarle las faldas al sueño americano, lo que constituye un hecho maravilloso e inesperado: “Todos sabemos que no basta con una buena idea o con esforzarse mucho para triunfar. También hace falta suerte. Si hubiese tenido que mantener a mi familia mientras crecía en vez de tener tiempo para programar, si no hubiese sabido que no pasaba nada si Facebook no funcionaba, no estaría aquí. Si somos honestos, todos [aquí, en Harvard,] sabemos cuánta suerte hemos tenido”.

¿Cómo? Espera un momento, Mark. ¿Resulta que si me esfuerzo mucho puede que no llegue la recompensa esperada? Exactamente. Eso es lo que dice Mark, dinamitando desde su judaísmo toda la ética empresarial protestante. Al final de la charla incluso recitó unas estrofas de Mi Sheberaj, una invocación de bendición y protección al pueblo de Israel. La oración en cuestión tiene múltiples variaciones. Veamos una de ellas:

“Que Él bendiga a aquellos que dedican sinagogas para la adoración divina y a aquellos que proporcionan comida a los necesitados y caridad a los pobres, así como a los que, con la fe, se dedican al bien de la comunidad”.

¿Qué hubiera sido de los judíos si no hubieran tenido un inquebrantable sentido de comunidad? Bien, pues ese es el concepto que recupera Zuckerberg para inspirar a los alumnos recién graduados. No es lo que puedes conseguir tú sino lo que puedes aportar al “mundo que estamos construyendo juntos”.

La sombra de John F. Kennedy (el único presidente católico de EE UU) planea sobre todo su discurso. Incluso aparece explícitamente en él: “Una de mis historias favoritas —cuenta Zuckerberg—, habla de cuando Kennedy visitó el centro espacial de la NASA, se encontró con un conserje con una escoba y le preguntó que qué estaba haciendo. El conserje respondió: “Señor presidente, estoy ayudando a que el hombre llegue a la Luna”. Zuckerberg sueña con “un mundo donde cada persona tenga un propósito” y en el que exista una auténtica igualdad de oportunidades para todos.

La noción de “comunidad” aparece más de una docena de veces en su alocución, en la que ensalza los valores del asociacionismo: “Tanto si son hogares o equipos deportivos o parroquias o grupos de música, las comunidades nos dan esa sensación de formar parte de algo más grande, de que no estamos solos. Nos dan la fuerza para expandir nuestros horizontes. Por eso es tan grave que en las últimas décadas, los miembros de todo tipo de grupos hayan caído casi un 25%”.

Así pues, no se trata sólo de mí, de mi negocio y de Dios, como proclaman habitualmente los predicadores evangelistas. O yo, mis problemas y Dios. Ni siquiera yo, mi familia y Dios. Se trata de mí y de ti, de nosotros, de la gente que nos rodea. No es ‘mi éxito’ sino ‘nuestra prosperidad’. No es ‘mi curación’ sino ‘nuestra sanidad’. No es ‘mi formación’ sino ‘nuestra educación’. No es ni siquiera ‘mi país’ (y aquí es cuando a Trump ha debido de darle el soponcio) sino ‘nuestro hogar’. Zuckerberg desbarata incluso el concepto eureka, tan querido por Hollywood a la hora de explicar la creatividad y su traducción en éxito personal: no se trata de ‘mi idea’ sino de ‘nuestros talentos’.

Zuckerberg, el apóstol de la conectividad virtual, también aboga por darse a los demás en carne mortal: “Todos podemos sacar tiempo para ayudar a alguien. Para darles la libertad de encontrar su propósito. No sólo porque es lo correcto, sino porque cuanta más gente pueda convertir sus sueños en algo grande, será mejor para todos”.

¿Tengo que dar mi tiempo, Mark? ¿Tengo que sacrificar una parte importante de mi libertad personal? ¿Es eso? Pues sí, eso es exactamente lo que está diciendo.

¿Es revolucionario o no?

Fuente: revistavanityfair.es