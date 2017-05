El epílogo del Pacto Fiscal se alarga hasta septiembre

Mientras el proceso sigue en Bolivia sin mayores señales. Cifras. El tema de fondo, la redistribución de recursos, recién sería abordado entre junio y julio. Hay críticas al respecto.

Ref. Fotografia: Cita. El Consejo Nacional de Autonomías (CNA) sigue el proceso en base a un cronograma de cinco etapas.

En su momento se anunció que la discusión del proceso del Pacto Fiscal finalizaría en julio de este año, con un resultado final en términos de redistribución de recursos, competencias y obligaciones. Sin embargo, ahora se anuncia su postergación para septiembre.

Según Fabián Yaksic, representante del gobierno departamental de La Paz ante la Comisión Técnica que lleva adelante el proceso, todo se debe al proceso lento con que se desarrolla el mismo. “Inicialmente tenemos previsto llegar a cerrar esto en el mes de agosto, pero así como va todo, prevemos que en septiembre llegaremos a un Pacto Fiscal”, señaló.

Por su parte, Rubén Ardaya, representante de la gobernación de Tarija, explicó que el proceso va lento, porque se ha aprobado un reglamento que implica quemar etapas, recién hemos agotado las dos primeras etapas, ahora se viene la tercera inherente a la agenda productiva y social en cada uno de los departamentos”, informó Ardaya.

Discusión de Fondo. Tanto Yaksic y Ardaya admiten que el tema de fondo, cual es la discusión de la situación fiscal, de acuerdo como está ahora, sigue postergado.

“Todo está bajo cronograma, que se viene avanzando”, argumentó Yaksic. En cambio, Ardaya señaló que cada uno de los departamentos ya tiene elaborado su propuesta fiscal para el debate de un nuevo pacto.”Nosotros, cuando llegue julio, como dice el cronograma, presentaremos nuestra propuesta, en base a ella vamos a debatir”, señaló.

Iván Arias, analista político, señaló así como va el proceso, con reuniones “dilatorias”, no habrá el Pacto Fiscal. “Es que todo apunta a que no habrá Pacto Fiscal, lo dije una y mil veces. Al Gobierno no le interesa la autonomía y menos redistribuir recursos, mas aún en épocas de vacas flacas. Si cuando había bonanza no lo hizo, ahora menos lo va a hacer”, finalizó.

