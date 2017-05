El ex compañero de Pelé, Beckenbauer y Cruyff que ahora maneja un Uber

Santiago Formoso hizo toda una carrera en el fútbol estadounidense en donde compartió vestuario con grandes figuras y conoció a muchos artistas antes de dedicarse a conducir un taxi.

A finales de los años 60’ un joven mediocampista español llamado Santiago Formoso emigró hacia New Jersey, con el objetivo de probar suerte en una Liga casi desconocida para la época, en donde se terminaría por consagrar como futbolista de la mano de varias reconocidas figuras del deporte.

Formoso, no solamente formó parte de la gira de despedida de Pelé, o tiró paredes con Johan Cruyff sino que también compartió vestuario con Carlos Alberto, Franz Beckenbauer y Giorgio Chinaglia en uno de los más reconocidos equipos de Norteamérica como los New York Cosmos.

Años más tarde, el español reveló con respecto a su relación con O Rei, “llegué a compartir habitación con él. Era muy fácil jugar con a su lado porque hacía fácil lo difícil. Hace algunos años me lo encontré en un crucero por Venecia y le fui a dar un abrazo, pero al principio no me reconocía. Le dije quién era y me contestó que no podía ser, que Formoso era un chaval joven con melena y que yo era gordo y calvo. Nos echamos a reír”.

Aprovechando el manejo de Steve Ross, propietario del Cosmos, quien fuera también el director general de la Warner Bros, el ex futbolista llegó a codearse con artistas internacionales de la talla de Frank Sinatra, Al Pacino e incluso los Rolling Stones.

Hoy en día, lejos del mundo del fútbol Formoso administra algunos de los vehículos de la empresa de transporte Uber en donde también es uno de los choferes, “cuando colgué las botas algo tenía que hacer, así que empecé de taxista. Como me fascina el volante, aquí sigo.”

