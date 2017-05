El misterio de las últimas palabras de Walt Disney: ¿qué quiso decir?

Walt Disney con unos bocetos de ‘Bambi’. (Disney Enterprises)

Se dice que lo último que dijo el economista y filósofo alemán Karl Marx fue: “¡Vamos, salgan! Las últimas palabras son para idiotas que no han dicho lo suficiente”. Y, sin embargo, nos siguen fascinando como si tuviesen un significado oculto, casi esclarecedor, tan solo alcanzable para aquellos que estén a punto de cruzar al otro barrio. Jack Daniels pasó a mejor vida reclamando un último trago, Goethe pidiendo luz (“¡Más luz!”) y Freud bramando: “¡Esto es absurdo!”. Pero entre todo este galimatías de frases inescrutables (¿qué nos habrá querido decir con esto?), las últimas palabras de Walt Disney resultan ser un misterio equiparable al de “Rosebud” en ‘Ciudadano Kane‘.

La leyenda urbana ha persistido durante décadas: en su lecho de muerte, el 15 de diciembre de 1966, Disney escribió en un papel las palabras ‘Kurt‘ y ‘Russell‘. Sí, habéis leído bien: el nombre y el apellido del actor que hoy aparece en los cines españoles en la segunda parte de ‘Guardianes de la Galaxia‘, producida, en efecto, por los estudios Disney. Y nadie sabe por qué.

Kurt Russell tiene la última palabra

El propio Russell ha ido confirmando en sucesivas entrevistas (como en esta del ‘Huffington Post‘) que la historia es cierta: “Un par de años después de su muerte, me llevaron a una oficina, y una mujer, que no tenía pinta de ser su secretaria, señaló el papel y preguntó si sabía de qué se trataba. Yo le respondí que no y entonces me contaron que era lo último que había escrito. No supe qué responder”.

La conexión entre Russell y Disney iba más allá de los negocios. El productor le preguntaba de todo para saber cómo funcionaba la mente de un niño

La primera película de Russell en Disney.

¿Era el actor amigo del productor? ¿Tal vez su hijo nunca reconocido? ¿Le querría para su próxima película? Lo que sí sabemos es que Russell está encantado con esta leyenda urbana, y sabe estirar el misterio.

Cuando no era más que un niño, el nombre del actor comenzaba a conocerse ligado, cómo no, a producciones juveniles de la factoría Disney como ‘Veinte docenas de hijos’ (1966), ‘El caballo de traje gris’ (1969) o ‘Mi cerebro es electrónico’ (1969), entre muchas otras.

La conexión entre el niño haciendo sus pinitos en el cine y el reputado creador que cambió para siempre el cine infantil iba más allá de los meros negocios. Disney solía bajar al ‘set’ donde se filmaban las películas para hablar con él y hacerle preguntas de todo tipo. “Quería saber cómo funcionaba la mente de un niño”, señala el actor. Era algo así como su conejillo de indias. “Me recordaba a mi propio abuelo, un hombre igual de creativo e ingenioso”, agrega.

Sin Disney, Russell no habría sido actor

Al parecer, Disney fue fundamental durante su carrera. Russell intentó seguir los pasos de su padre en el béisbol profesional, pero el productor no cesó en su empeño de que aquel niño se convirtiese en actor: “Tal vez querrías probar con este negocio, porque creo que vas a tener una larga carrera”. Y no se equivocó. El actor, a sus 66 años, ha aparecido en más de 50 películas, algunas tan icónicas como ‘Rescate en Nueva York’, ‘La cosa” o ‘Los odiosos ocho‘, y ahora es uno de los protagonistas de ‘Guardianes de la Galaxia Vol.2’. “Su apoyo tuvo un gran efecto en mí”, resume el actor.

Kurt Russell como Ego en un fotograma de ‘Guardianes de la galaxia 2’.

El director de la película de superhéroes, James Gunn, afirma haber visto las palabras del puño y letra de Disney, pero pertenece al bando escéptico: “Como contador de historias, me siento ligado a esta maravillosa anécdota, pero al final del día, la verdad siempre gana”. “He hablado con Kurt sobre el tema y le encanta la historia. Él la cree a pie juntillas y Kevin Feige (de los Estudios Marvel, ahora propiedad de Disney), también”, asegura Gunn. ¿Se avecina una película sobre el misterio?

