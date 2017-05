El nuevo actor de moda en Hollywood es un niño ‘youtuber’ de 8 años

A Iain le encanta el teatro. Desde pequeño, quizá por iniciativa propia o contagiado por las profesiones de sus progenitores –él, actor en Broadway; ella, productora– se convirtió en un precoz crítico con repercusión en todo Estados Unidos. A Iain también le gusta la pesca. Para ser más exactos, le encanta ir a pescar pero no la parte de herir a los peces. A tal problema le puso remedio una amiga, compañera de reparto en otra de las aficiones de Iain, la interpretación. Cuando escuchó sus palabras, la susodicha le desveló la existencia de una modalidad en la que puedes liberar a los peces en perfecto estado. Para demostrarlo, según The New York Times, organizó una jornada de pesca para ambos. Esa compañera responde al nombre de Jane Fonda. La mítica estrella de Hollywood debe también haber caído rendida a los encantos de Iain Armitage, el nuevo niño prodigio de la industria. Con solo 8 años se ha convertido en la gran revelación de la serie de la temporada, Big Little Lies, y en unos meses debutará con papeles protagonistas en el cine y, de nuevo, en la televisión. Será, nada más y nada menos, que un joven Sheldon Cooper en el spin-off de la comedia más vista de la parrilla. Los niños de Stranger Things ya pueden entregar sus bicicletas.

Foto:HBO

Con solo 3 años de edad Iain Armitage acudió de público al musical Hairspray y se enamoró de todo aquello. Desde entonces, comenzó a publicar críticas periódicas de las obras a las que asistía en su canal de Youtube, Iain Loves Theatre, consiguiendo miles de suscriptores. Uno de los fans de este protoyoutuber cultural fue el periodista rosa por antonomasia del país, el polémico Perez Hilton, que lo convirtió en colaborador de su web. Su repercusión sería generalista gracias al programa de la NBC Little Big Shots, una especie de Got Talent infantil, en el que la aparición del intrépido Iain –con rutina de claqué incluida– ya suma más de dos millones de visualizaciones. Por supuesto que su éxito no iba a pasar desapercibido para la legión de agentes que merodean por aquellos lares. Pero pasar de crítico a estrella no estaba en sus planes. “Mi madre no quería, porque otros niños que han entrado en el negocio del cine se han vuelto un poco locos y egoístas, siendo poco amables y respetuosos con los demás. Así que no queríamos”, explicó con la inocencia típica de su edad a Vulture. Finalmente, una agencia les convenció para probar suerte en el casting de una nueva serie, Big Little Lies.

La prematura estrella interpreta a Ziggy, el hijo de Shailene Woodley (Los descendientes) en la serie, una joven forastera que llega al idílico enclave californiano de Monterey huyendo de una violación sufrida en el pasado. Un papel clave que detona el resto de tramas de la ficción cuando es culpado de acosar de manera sistemática a una compañera de clase. Su interpretación ha “enamorado” a la audiencia que califica de “formidable” su trabajo y alaba la química existente entre él y Woodley. Una relación cimentada varias semanas antes de empezar a rodar. “Cuando supe que me habían dado el papel hicimos varias vídeo conferencias. Hablamos y le enseñé mis animales de peluche. Me encantan. Tengo un montón. Así que continuamos hablando durante un tiempo”, afirma el actor. El momentum de Iain Armitage solo acaba de empezar. 2017 se presenta como el año de su debut y de su confirmación. En los próximos meses aparecerá en filmes tan interesantes como el drama The Glass Castle, protagonizado por Brie Larson, Naomi Watts y Woody Harrelson. También comparte cartel con su compañera de pesca Jane Fonda en Our Souls at Night, una viuda que se enamora de su vecino de toda la vida, a quien pone rostro Robert Redford. Por no hablar de esa cada vez más factible segunda temporada de Big Little Lies. Pero su salto al estrellato incontestable llegará con Young Sheldon, la serie que sigue los pasos del científico protagonista de The Big Bang Theory durante su infancia y que se estrenará la próxima temporada. La crítica celebra su elección. “La intuición emocional que ha demostrado Armitage como Ziggy es verdaderamente impresionante. Young Sheldon cimentará el estrellato de Armitage y no hay dudas de que será una mejor serie gracias a su excelente contribución actoral”, vaticina Bustle. Foto:Getty En las pocas entrevistas que ha ofrecido hasta el momento, Iain se muestra tan satisfecho como contenido ante su emocionante futuro. Aunque no con tanta frecuencia debido a su apretada agenda, sigue acudiendo a Broadway y publicando sus impresiones sobre lo que ve en Youtube. Por lo que cuenta, ahora parece más preocupado por aprenderse las canciones de un artista que acaba de conocer y le entusiasma liderar una serie de alcance internacional. El artista se llama David Bowie. Dice saberse de memoria las letras de hasta 15 canciones del añorado Ziggy Stardust. El otro Ziggy, el de Big Little Lies, también parece estar hecho de polvo de estrellas. De las que iluminan todo Hollywood.

Fuente: elpais.com