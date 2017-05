El número de presos políticos en Cuba se duplicó en el último año, según una ONG

(CNN Español) – El número de presos políticos en Cuba se duplicó en el último año y llegó a 140, según un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliacion Nacional publicado este 8 de mayo y citado por el medio local 14yMedio.

Según este informe, actualmente hay “140 condenados o procesados por motivos politicos o internados bajo condicionamientos políticos”. En 2016, la cifra era de 70.

La organización señala que durante el mes de abril pudo verificar “475 detenciones arbitrarias por motivos políticos” (estas son de carácter temporal); 43 detenciones más que en marzo de este año.

Además da cuenta de 11 agresiones físicas, 9 casos de hostigamiento y 2 “actos de repudio”, aunque no explica a qué se refiere con esta clasificación.

CNN en Español se intentó comunicar con la CCDHRN para obtener el informe y un comentario sobre los actos de repudio, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

La ONG dice que en Cuba se ha visto una “mutación” en la represión política y que ahora esta es “más extendida, más selectiva y menos ruidosa”.

“Al tiempo que evita las detenciones políticas, el régimen utiliza, cada vez más, la represión preventiva bajo la forma de amenazas policiales y otras acciones intimidatorias sistemáticas, como son las prohibiciones para viajar dentro de Cuba o al extranjero, los registros domiciliarios, las confiscaciones arbitrarias de materiales, medios de trabajo y dinero, el espionaje y las campañas difamatorias, así como la imposición de multas abusivas y desproporcionadas”, indica el informe.

Desde 2010 —dos años después de que Raúl Castro fuera elegido oficialmente como presidente de la isla— las detenciones por motivos políticos han aumentado pasando de una media mensual de 172 personas en 2010 a 827 en 2016, dice el informe.

¿Bajaron las detenciones temporales?

En los primeros cuatro meses del año fueron detenidas 1.867 personas; durante el mismo periodo de 2016, la CCDHRN reportó que 5.351 personas fueron detenidas por el gobierno cubano.

Sobre esto, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica Cubana (UNPACU), una organización disidente, dice que se trata de una estrategia del gobierno para silenciar de manera selectiva a los líderes opositores.

“Estos presos que han sido muy bien seleccionados por parte de los órganos represivos eran mayormente líderes de comunidades, personas que movían a los activistas a nivel de base hacia toda nuestras actividades y que no tenían una proyección mediática tan grande”, dice Oliva en un video publicado este martes en YouTube. “Entonces el régimen los eligió bien y ha tratado de descabezar al movimiento opositor en distintas regiones del país”.

Cuba no reconoce a los presos políticos

Durante la visita histórica que hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a La Habana en marzo de 2016, Raúl Castro respondió una pregunta de Jim Acosta de CNN sobre los presos políticos. CNN en Español no obtuvo respuesta de las autoridades cubanas para comentar este informe.

“¿Preguntó si hay presos políticos? Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Dime los nombres o cuando concluya la reunión me das una lista con los presos. Si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos”, le respondió Castro al periodista de CNN cuyos padres son cubanos.

Castro al principio pareció confundido sobre si la pregunta estaba dirigida a él y luego pidió que la repitieran mientras manipulaba los audífonos para escuchar la traducción.

Castro pronunció una letanía sobre los temas que dijo en los que Estados Unidos falla, desde el inadecuado sistema de salud hasta los menores sueldos para mujeres.

En el curso de las conversaciones que llevaron a la normalización de las relaciones bilaterales de Cuba y Estados Unidos, Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama, dio una lista con 53 prisioneros que liberaron cuando ocurrió el anuncio en 2014. Ese número de casos se resolvieron de alguna forma.

“He compartido muchas listas con el gobierno cubano a lo largo de los dos años y medio que llevo tratando con ellos”, le dijo Rhodes a Jim Acosta de CNN en ese entonces.

“El corazón de la diferencia con el presidente Castro no es que no sepan de estos individuos”, dijo Rhodes. “Sino su creencia de que no son prisioneros políticos, que están en la cárcel por varios crímenes y ofensas contra la ley cubana”.

“Lo que hemos dicho en Cuba o en cualquier otro país es que si alguien está en prisión, detenido por una ofensa política fundamentalmente no política… está por motivos políticos y es injusto bajo principios internacionales que esas detenciones ocurran”.

El entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump, dijo en un evento en Miami en octubre del año pasado que revisaría las negociaciones con Cuba a menos que el gobierno de la isla aceptara cumplir con algunas demandas como “la libertad religiosa y política para la gente cubana” y la “libertad de los presos políticos”.

