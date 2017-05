El otro yo de la libertad de prensa

Winston Estremadoiro

El 3 de mayo fue el “Día Mundial de la Libertad de Prensa” declarado por la ONU en 1993; el 10 es el Día del Periodista en Bolivia. Robó algo de escenario al Presidente. La egolatría –o ¿debería decir “evolatría”? – del mandamás, en años precedentes el 1 de mayo anunciaba grandes obras o medidas de su Gobierno.

Este año, por fin, ¿descansamos? No tanto, no tanto. Los aumentos en el salario mínimo y en el haber básico quitan el sueño a muchos empresarios. Cincuenta pesos más al mes en el “Bonosol” de Goni, “Bolivida” de Tuto y “Dignidad” de Evo, ¿saldrá del bolsillo de ellos?

Alzó el grito al cielo la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), inquietada por los ataques a periodistas y medios informativos. Poca cosa frente a los periodistas asesinados en México, las restricciones en Ecuador, o el cierre de medios en Venezuela, pero en el país se han dado ataques verbales y físicos a reporteros y fotógrafos. Su número viene creciendo: 23 casos en 2014, 28 casos en 2015 y más del doble, 59, en 2016.

El periodismo es un oficio de alto riesgo, donde sea. Uno que tiene frágil techumbre y por tanto no debería tirar piedras, inclusive urdió la frase “el cártel de la mentira” para sugerir un complot contra el Gobierno.

“Asfixia económica” la llamó Amalia Pando. La Asociación Nacional de Prensa (ANP) acusó “asfixia financiera” de medios por el régimen. Recortes de publicidad estatal en país de mucha propaganda y escaso tiraje; el selectivo acoso tributario: ¿auditan medios o pasquines oficialistas?; la cesión de espacios “tisgra”; y aportes sociales antojadizos, prevén la ruina de emisoras pequeñas, de canales de Tv e imprentas de revistas y libros. De lerdos de entender seremos burros desinformados.

No es ninguna novedad, porque el primero en atropellar es el mismísimo Presidente: causan confusión sus aserciones. Aseverar que no hay libertad de prensa en Chile; en el país, sí. ¿No es un contrasentido que el mandamás sea ducho en Twitter, mientras los millones invertidos en ensamblar computadoras Kipus todavía no rinden o andan en números rojos? Es marear la perdiz decir “que es imposible dar publicidad estatal a todos los medios porque son miles”.

En vez de mandar “tuits” confusos, que el Presidente Morales se adhiera a la Declaración de Chapultepec en defensa de la Libertad de Prensa: su par peruano ya lo hizo. Si bien es atribución gubernamental regular actividad corporativa, nada que ver con acusar a los medios de mentirosos y por tanto no recibe publicidad estatal. El Gobierno aplica nomás la “asfixia financiera” al hostigar a los que no lo adulan. ¿Será que no ofenden trivialidades, como el “topless” de una princesa, pero irritan si cubren el trasfondo de meneos de una cortesana presidencial?

El otro yo de la libertad de prensa es la libertad de expresión. Si no hay libertad de prensa, la libertad de expresión se pierde en reuniones privadas y se acumula en la bronca de los oprimidos. No obstante, sostengo que hay una confusión entre una y otra. Tal vez el primer confuso es el Presidente. Es necesaria la libertad de prensa para que los medios corporativos usen su potencial de incentivar a la reflexión, de informar a la gente, de empujar a los funcionarios estatales a servir al bien público, sin ninguna cortapisa interesada del gobierno de turno. Que sirva la censura social de gente informada, para injuriar y avergonzar a corruptos, grandes y pequeños, en el árbol del poder y en el llano poblano.

Dicen los analistas que la salud de la libertad de prensa en Bolivia está deteriorada. Para que tenga buena salud, es menester que esté libre de control del Gobierno, porque en el país los medios tienen escaso tiraje o audiencias deficitarias. Una forma de coerción es recortar avisaje.

Los medios de prensa son un instrumento a través del cual es posible la libertad de expresión.

Otros son los libros y la internet. Fíjense en los “tweets” o “tuits”, utilizados por grupos de ciudadanos en novedosa forma de activismo político. Sin embargo, son cuchillos de doble filo: que lo digan los poderosos que los usan para llevar agua a sus molinos. Quizá resbalan al autoritarismo, defecto casi siempre de populistas de izquierda o de derecha.

Los mandantes del socialismo del siglo 21 es un caso de lo primero; el mandamás gringo es muestra de lo segundo. Distraen a la gente de lo que es importante tratar en medios de comunicación. ¿Qué sería sin medios serios de comunicación la Operación Lava Jato en Brasil, el destape de bienes de los Kirchner en Argentina, el tapujo de Watergate o el penoso escándalo de pedofilia en abstinentes curas célibes en Estados Unidos?

La libertad de expresión es un derecho humano de las personas. Es pareja del acosado respeto a la libertad de pensamiento. Hoy está cada vez más cercado por el avance cibernético que anticipa un futuro de Gran Hermano, para solaz de los autócratas prorroguistas. La libertad de expresión es, para mí, un otro yo de la libertad de prensa. Es indispensable la libertad de prensa en un Estado democrático, aunque censure la banalización de la noticia, o me quite el sueño que la rutina periodística favorezca a esa forma de dominación que es la enajenación cultural.

El Día – Santa Cruz