El Pablo Escobar de la web: el fabuloso ascenso y caída de Ross Ulbricht

“Silk Road, como muchas start-ups, había comenzado sencillamente, en 2011, como una curiosidad universitaria”, escribió Bilton. Ulbricht había estudiado ciencias de los materiales e ingeniería en Penn State, Pensilvania. Allí se había convertido en libertario. “Como el cofundador y CEO de Uber, Travis Kalanick, o el primer inversor de Facebook (y simpatizante de Donald Trump) Peter Thiel, ambos fans de Ayn Rand, Ulbrich se ceñía a una clase especialmente desafiante del dogma randiano: ‘La pregunta no es quién me lo va a permitir, es quién me va a detener‘”.