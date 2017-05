“El Papa Francisco es un hombre orgulloso que no tolera que le cuestionen”

Hablamos con Emiliano Fittipaldi, el periodista que destapó las tramas financieras de la Iglesia y cuyas investigaciones dieron lugar a Vatileaks. Su nuevo libro, ‘Lujuria’, promete otro terremoto.

“Lo único que hay de verdad en El joven Papa son los zapatos rojos que luce el protagonista”, dice Emiliano Fittipaldi (Nápoles, 1974) sobre la serie de Paolo Sorrentino. Su protagonista, Pio XIII (Jude Law) muestra en sus diez capítulos la misma debilidad por el calzado que Benedicto XVI. Según el periodista de investigación de L’Espresso, el Vaticano actual, el del Papa Francisco, se parece más a 1992, la ficción creada por Stefano Accorsi sobre la corrupción en la Italia de los 90. “Pero si quieren saber qué pasa de verdad en la Curia, lean mis libros. Avaricia y el último, Lujuria (Foca)”.

En el primero, Fittipaldi destapaba las tramas financieras de la Iglesia. Sus revelaciones dieron lugar al caso Vatileaks 2 y le llevaron a ser juzgado por la Santa Sede en un proceso que duró seis meses y del que fue finalmente absuelto “por defecto de jurisdicción”. En Lujuria descubre centenares de casos de abusos sexuales que se han producido en el seno de la Iglesia ante la indiferencia de sus más altas instancias. Entre ellas, el Papa Francisco. Casos tan graves como el de las hermanas Foster, australianas, víctimas de los abusos reiterados de un sacerdote de su escuela. La mayor, Emma, se suicidó. La menor está confinada en una silla de ruedas. El cardenal George Pell intentó comprar su silencio con 30.000 euros. O el del instituto Antonio Próvolo, en Verona, donde decenas de niños sordomudos denunciaron haber sido objeto de violaciones durante décadas.

VANITY FAIR: Empezó a escribir Lujuria cuando aún estaba en el banquillo por el caso Vatileaks 2, ¿por qué?

EMILIANO FITIPALDI: Cuando el tribunal de la Santa Sede me juzgaba conocí a muchas personas. Fuentes que me dijeron que la investigación que emprendí con Avaricia era muy importante, pero que la cuestión fundamental está en los escándalos sexuales. En los casos de pedofilia. Me hablaron de la existencia de documentos que probaban centenares de denuncias en todo el mundo ante la indiferencia del Papa Francisco. También me llamó la atención que me procesaran a mí y no a cardenales como George Pell o Francisco Javier Errázuriz, que han protegido a los culpables de estos delitos y a cambio ocupan apartamentos de 600 metros cuadrados en Roma y pertenecen al círculo más próximo al Pontífice, el C9. Por eso decidí abordar otro pecado capital en un libro.

¿Es cierto que entre sus fuentes hay sacerdotes que incluso le abordaban por los pasillos del Vaticano durante el juicio?

Sí. Me facilitaron documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe que demuestran que en 2013, 2014 y 2015 llegaron a Roma 400 denuncias de abusos. Cada año. Denuncias secretas que se resuelven sin ninguna transparencia. El Papa dice que los pedófilos son como el diablo, pero no hace nada concreto para erradicarlos. Entre sus consejeros personales hay cardenales que han encubierto abusos muy graves. Como cuento en el libro, George Pell no solo ha ayudado económicamente a curas pedófilos y ha tratado de comprar el silencio de las víctimas. Cinco personas le culpan de haber abusado de ellos en los años 70. Si finalmente hay una acusación formal de pedofilia, como parece va a suceder en Australia, país de origen de Pell, el Vaticano tiene un problema grave, porque Pell es el hombre de Francisco.

Si en Avaricia el villano era Tarcisio Bertone, en Lujuria es George Pell…

Sí, Pell tiene una gran historia. Pero no es el único protagonista del libro. También está el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, muy amigo de Francisco, que tapó el escándalo de Fernando Karadima, el pedófilo y maníaco sexual más peligroso de América del Sur. Todos los medios argentinos hablaron del tema. Cinco niños de entre seis y siete años le denunciaron y nadie les creyó. Sus testimonios no se enviaron a Roma. Hoy, Errázuriz es uno de los cardenales más importantes de Roma. Pertenece al C9, el grupo de cardenales que debe ayudar al Papa a gestionar la Iglesia. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, el jefe del C9, escondió en su diócesis en Tegucigalpa al pedófilo Enrique Vásquez, en búsqueda y captura por la Interpol durante seis meses. En 2003, Maradiaga dio una conferencia en Roma en la que defendía al cardenal de Boston Bernard Law -cuya historia se cuenta en la película Spotlight-. Dijo entre otras cosas que los cardenales no son el FBI y que era preferible la cárcel a delatar a un hermano, a un sacerdote. Una persona así es jefe del C9.

Tengo documentos que prueban que Domenico Carcagno, el jefe de la Banca Vaticana, protegió a un pedófilo que continuó agrediendo a niños durante años. Y Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York, el cardenal más importante de EE UU, llegó a decir que quería ver a los pedófilos muertos. Sin embargo, he descubierto que pagó 2 millones de dólares a un lobby para impedir que se aprobara una ley en Nueva York que anulaba la prescripción de las denuncias por abusos. Cuando era arzobispo de Milwakee, traspasó 57 millones de dólares a un trust en Roma para impedir que se pagaran indemnizaciones a las víctimas.

En el libro también habla del arzobispo de Granada, pero lamenta que los casos en Italia y España, aunque muy numerosos, apenas se divulgan.

El obispo de Malta, que trabajó como magistrado en la Congregación de la Doctrina de la Fe, cree que el problema es la cultura del silencio que impera en los países católicos. La familia y la víctima lo esconden todo por vergüenza y porque prefieren creer a los curas, no a las víctimas. En Italia he descubierto 200 casos de pedofilia denunciados durante los últimos diez años ante la Justicia. Nadie habla de ello en los medios. Y son la punta del iceberg.

Luego están las 400 denuncias que llegan a Roma cada año desde todo el mundo. El Vaticano hace un proceso interno al margen de policías y jueces. Al final, casi todos los sacerdotes acusados son absueltos. Al escaso porcentaje que es condenado o se les expulsa del clero o continúan siendo sacerdotes, pero confinados a la vida contemplativa. Benedicto XVI no era tan popular, pero hizo muchas más cosas durante su papado, sobre todo contra la pedofilia, que Francisco. El Papa no ha hecho nada. En Italia solo hay dos periodistas que lo denuncien. Uno soy yo.

¿El Papa Francisco es un personaje decepcionante?

Sí. Es un gran comunicador, muy carismático. Un pastor de almas a quien la gente adora. Su trabajo con los pobres es incontestable. Pero no es un revolucionario. Es cierto que en cuatro años no puedes cambiar demasiado de una institución milenaria como la Iglesia. Pero también es cierto que ni la transparencia financiera ni la lucha contra la pedofilia figuran entre sus intereses principales. Sí lo es viajar a Cuba o reunirse con el Patriarca Ortodoxo de Moscú.

¿Ha recibido más apoyos o amenazas?

La Iglesia no me ha apoyado, aunque sí es cierto que mis fuentes eclesiásticas me han ayudado a descubrir casos como el de Maradiaga. A la Congregación llegan 400 denuncias anuales, pero no me han facilitado ni un documento. Hace dos años, la ONU pidió al Vaticano todos los dossieres sobre los procesos pedófilos. El Vaticano contestó que no. Aunque hayan firmado un acuerdo. El Papa ha prometido transparencia, pero no la hay.

¿Ha llegado a conocer a George Pell o al Papa?

(Risas) No. No me quieren. Es muy difícil acceder a ellos. Al final del proceso esperé encontrarme con Francisco, pero no quiso recibirnos, ni a mí ni a Gianluigi Nuzzi (autor de Via Crucis, compañero de Fittipaldi en el banquillo durante el proceso por Vatileaks 2) después de seis meses de juicio. El Papa está muy enfadado. No es como parece, no es un abuelo entrañable. Es un hombre muy orgulloso, con un carácter muy fuerte y cuando toma una decisión no tolera que le cuestionen.

En el libro también habla del lobby gay que, al parecer, maneja el Vaticano…

Maradiaga habló de su existencia y de que el Papa intenta combatirlo. El pasado septiembre Benedicto XVI, en una entrevista con su biógrafo oficial, también reconoció su existencia. Habla de cinco, seis personas. Son muchas más, por supuesto. El exjefe de la Guardia Suiza aseguró que era un grupo tan poderoso como para poner en peligro la vida del Papa. Creo que exagera. En cualquier caso, el lobby existe, se compone de cardenales y obispos homosexuales que comparten inclinación sexual, aunque no sé si la practican, y que controlan las finanzas y la diplomacia vaticana. La doctrina católica es muy explícita en este sentido. El catecismo dice que es un comportamiento desviado que debe ser condenado. No tengo nada contra los homosexuales, naturalmente, pero cambiemos la doctrina. Acabemos con la hipocresía de la Iglesia.

¿Cuál es el próximo pecado que va a abordar?

La envidia. Que afecta tanto a la Iglesia como a los laicos. Pero dentro de un tiempo. Estos dos libros me han traído mucho éxito, pero también muchos problemas. He recibido amenazas, la más impactante la del director de Radio Maria -que le conminó a ahorcarse en las ondas-. Un gran número de italianos creen que miento y que lo hago todo por dinero. O que soy un anticlerical, y no es cierto, este no es un libro contra la fe, sino contra los malos comportamientos en el seno de la Iglesia. Soy un periodista de investigación que no busca hacer dinero, sino contar la verdad.

¿Qué ha sido de monseñor Vallejo Balda, el sacerdote español implicado en Vatileaks 2?

Sufrió un proceso muy duro. Estuvo un año encarcelado en el Vaticano por haber proporcionado informaciones financieras a periodistas. Los protagonistas de Avaricia merecen 20 años de cárcel, y sin embargo son los que mandan en el Vaticano. Y viven en apartamentos de 600 metros cuadrados pagados con el dinero que se supone debería ir a parar a los niños sin recursos -se refiere a Tarsicio Bertone, que desvió fondos del hospital Bambino Gésu para la reforma de su ático en Roma-. El Papa ha sido muy duro con monseñor Vallejo Balda. Espero que esté tranquilo. Si lo ves, salúdale de mi parte.

