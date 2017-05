El Papa y la revolución de los claveles

Cayo Salinas

El Papa es un ser humano de carne y hueso. Puede cometer yerros como cualquier otro, reconocerlos, rectificarlos o por último, persistir en una determinada postura por firme convicción. Sin embargo, por el sitial que ocupa y la responsabilidad inherente al rol que desempeña como Vicario de Cristo, su figura adquiere connotaciones especiales y sus opiniones no sólo son de interés general, sino que traen consigo un peso de incalculable valor moral y espiritual.

Siendo así, un Papa no puede cometer errores por muy humano que sea. Y si este Papa en particular tiene peculiaridades que lo acercan más a la gente y lo hacen más común, por ejemplo, por su recatado modo de vida o porque exterioriza de manera natural su afición por el fútbol y por la casaca de San Lorenzo de Almagro, con mayor razón debe cuidar las declaraciones que lleva a cabo en el plano político.

Y así es. La institución papal debe ser una de las más políticas y el Papa un auténtico político en el marco de la dimensión que le es propia. Y no digo político partidario porque esa faceta corresponde a otro contexto. Pruebas particulares en éste: la capacidad que tiene para adecuarse a los auditorios y para amoldar su discurso en función a los mismos. Lo vimos cuando visitó Bolivia en el encuentro con los Movimientos Sociales y cuando inmediatamente después se fue a EEUU donde la alocución fue otra. Esa su raíz y esencia, abanderada con legítimo derecho desde sacerdote en el iter hasta Roma. Es la misma esencia que lo motivó a comentar acerca de la crisis en Venezuela. Nuevo yerro, producido, sin duda, por esa raíz. Francisco dijo: “Yo creo que tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto, y es curioso que la misma oposición está dividida, ¿no? Y por otro lado parece que los conflictos se agudizan cada vez más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento”.

Que el Papa no quiera ver que el chavismo genocida está aniquilando a la sociedad civil, es mucha cosa, y es por cierto, inadmisible. Estoy seguro de que esa postura no la habrían asumido sus predecesores, quienes probablemente con mayor tino, hubiesen adoptado una conducta pegada al equilibrio y al respeto a la vida. Pero Francisco parece haber escogido, en el caso Venezuela, un camino con el que no estoy de acuerdo y con el que la mayoría de los demócratas del mundo tampoco.

Que quede claro, no puede desconocerse la responsabilidad del gobierno de Maduro y Cabello en la masacre. Es ese gobierno el que detenta el monopolio del poder y la fuerza, no la oposición. Y si bien el Papa nos ha acostumbrado a adecuar sus discursos en función a los auditorios, en este caso no midió las consecuencias de sus expresiones. Más allá de ello, sigo creyendo que la Iglesia institucionalmente hablando, es el referente y vanguardia que con mayor autoridad une a las personas y goza de credibilidad. El mensaje papal seguirá calando hondo y las enseñanzas que provengan de una Encíclica, una Carta Apostólica o una Homilía, seguirán siendo referente moral para el mundo católico, y más para los venezolanos azotados sin misericordia por el chavismo.

Termino rememorando lo sucedido un 25 de abril de 1974 en Portugal. Fue el levantamiento militar conocido como la revolución de los claveles que dio curso al derrocamiento de la dictadura y que permitió el restablecimiento de la democracia. Probablemente a Venezuela le toque vivir esos episodios y quizá algún día reciba, desde el Vaticano, una honorable rectificación.

Los Tiempos – Cochabamba