El polémico (y criticado) viaje de Donald Trump Jr. a Rumanía para cazar animales

Donald Trump Jr. en una de las fotos de la polémica. (Redes sociales)

Los Trump se resisten a bajarse de la polémica y cada pocos días un miembro del clan toma el relevo con nuevas incursiones que son duramente criticadas por la opinión pública mundial. Y es que sus pasos son seguidos por todos y también comentados, porque no hay nada que hagan que no sea susceptible de ser analizado al milímetro en busca de detalles para ser sacrificados mediáticamente. El último miembro de la familia presidencial de los Estados Unidos en convertirse en polémico ha sido el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., cuya pasión por la caza no es compartida por la mayoría, que ve en esta práctica un motivo más para echar al clan de la Casa Blanca.

Conocida era ya la pasión del mayor de los hermanos Trump por la caza y la pesca, una afición que jamás ha escondido, dado que habituales son las imágenes de sus prácticas cinegéticas que aparecen en sus redes sociales. Esto no quita que le caigan palos por doquier, especialmente después de haber viajado hasta Rumanía para llevar su pasión más allá de sus fronteras. El joven de 39 años viajó a Giurgiu, un exclusivo coto de caza en el sur del país balcánico muy afamado entre las escopetas más elitistas, tal y como ha informado la emisora nacional rumana Digi24. Lo hizo tras aceptar la invitación del representante americano en Bucarest, a pesar de que la embajada ha optado por desmarcarse de lo informado y asegurar que ellos no hacen declaraciones sobre actividades privadas.

Su llegada a Rumanía se realizó el pasado lunes y esta pareja de cazadores tiene planeado estar hasta este viernes, cuando se hayan cobrado algunas cotizadas piezas cinegéticas. Las mismas que ya están causando sensación en las redes sociales entre aquellos que tratan de defender la vida de los animales por encima del entretenimiento de los humanos. Y es que no sienta demasiado bien a la mayoría de los usuarios ver personajes populares posando sonrientes junto a animales asesinados como leones, ciervos, leopardos o diversas especies de peces.

En 2005, Donald Trump Jr. ya fue duramente criticado por este mismo motivo, cuando publicó en sus perfiles públicos imágenes en las que posaba junto a sus trofeos de su periplo por tierras africanas, como un leopardo, un búfalo muerto a tiros o el colmillo de marfil de un elefante. Lo mismo sucedió el pasado mes de abril cuando se llevó a su hijo de 8 años -tiene 5 hijos con Vanessa Haydon, a cazar perritos de la pradera, unos roedores de gran tamaño muy preciados entre los ecologistas y que incluso se utilizan como mascotas, al tener un carácter afable y juguetón criados en cautividad.

Fuente: elconfidencial.com