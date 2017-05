El proyecto del nuevo Código del Sistema Penal

Arturo Yáñez Cortes

Asistí en Sucre a la socialización del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, organizado por la Cámara de Diputados en el Tribunal Departamental de Justicia. Sin duda que las exposiciones que a modo de justificación de la propuesta expuestas por los prestigiosos expertos Reynaldo Imaña y Alberto Binder nos dieron un diagnóstico acertado del estado actual de la administración de justicia penal, aunque extraño que no se haya dicho una sola palabra sobre lo que a mi juicio, constituye el principal problema estructural de la actual justicia penal: su falta de independencia del poder partidario tratándose del órgano jurisdiccional (salvando excepciones que sobreviven) y la falta de objetividad del Ministerio Público (salvando lo mismo). Lo propio aplica respecto de la Policía.

Tampoco se dijo nada sobre la gravitación absolutamente negativa de la contra reforma introducida precisamente por este gobierno (leyes 04, 07, 586, etc.) que han contribuido significativamente al deplorable estado de la justicia penal.

El proyecto del CSP plantea una reforma de segunda generación (la primera fue la del actual Código de Procedimiento Penal y leyes emergentes) al sistema penal, por lo que no consiste en un reemplazo de un sistema por otro (tampoco que yo sepa existe algo mejor que el acusatorio oral) por lo que mantiene este sistema procesal, introduciendo de manera similar al modelo ecuatoriano, un solo Código que regule lo procesal, lo penal material y el derecho penal de ejecución.

Los justificativos y los diagnósticos presentados, sin que implique que no sean acertados sino todo lo contrario (salvo lo extrañado sobre la independencia/objetividad y la contra reforma), prácticamente repiten mutatis mutandis el escenario acaecido con motivo de la reforma procesal de finales del siglo pasado, con especial énfasis en la imperiosa urgencia de establecer, esta vez, un sistema de gestión del despacho judicial y fiscal, para evitar entre otros males del sistema, la retardación de justicia, postergación de audiencias y otros.

Plantea transformar las tres instituciones operadoras del sistema penal (jueces, fiscales y policías), aunque –como varios de mis colegas presentes- mantengo mis fundadas dudas respecto a que realmente se pueda reformar la Policía con miras a este nuevo Código, toda vez que ninguno de los gobiernos ha podido hacerlo, ni los anteriores, ni el actual (con todo el poder que tuvo). Prefieren usarla con fines represivos y hacerse del otro viernes sobre temas espinosos.

La diputada Susana Rivero en la introducción explicó que el proyecto en actual fase de tratamiento legislativo está “puliendo su obra fina”, lo que llama la atención puesto que si ese es su avance, esos eventos que entiendo se realiza(rán) en todo el país, no tendrían la menor relevancia.

Reitero mi pensamiento acerca de esta reforma de la reforma, que dado el estado del arte del sistema con sus luces y muchas sombras, la asumo necesaria, pero conforme quedó claro a partir de mantener vigente (no conozco otro mejor) el sistema acusatorio oral basado en una estructura que opera con base a una estricta separación de roles procesales que se apoya en un sistema político en el que existe separación de poderes, sostengo que así como están las cosas, más allá de los aciertos o desaciertos del proyecto, es imposible que la reforma se aplique a un estado en el que NO existe esa separación de órganos, pues hoy todos están sometidos a la voluntad de su Jefazo y Cia, salvando las pocas excepciones personales que sobreviven. Es entonces, como pretender meter un círculo en un cuadrado y por ello, en la medida que esa concentración de funciones no se supere para lo que debe haber voluntad política, no habrá sistema penal que funcione, regularmente por lo menos.

Seguramente por ello, mi inocente preguntita formulada al panel (sólo se permitió formularlas por escrito) que decía: “Como el sistema acusatorio oral requiere independencia en los jueces y objetividad en los fiscales: ¿existe voluntad política para ello?” Fue muy pero muy convenientemente desechada: ¿Es que no se puede hablar de la soga en la casa del ahorcado no?

El Día – Santa Cruz