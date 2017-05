El tráiler final de ‘La momia’ nos da la bienvenida a un nuevo (y loco) mundo de dioses y monstruos

“Hace falta un monstruo para vencer a otro monstruo.”

Seguimos con trailers de superproducciones de acción y fantasía que tienen como objetivo arrasar en taquilla este verano. Tras comentar el nuevo adelanto de ‘Transformers 5’ es hora de echar un vistazo al tráiler final de ‘La Momia’ (‘The Mummy’), una moderna versión del clásico de terror con el que Universal pretende iniciar una nueva saga.

La película se estrena el 9 de junio y el de hoy es ya el tercer tráiler que nos muestran: aquí puedes ver el primero y aquí el segundo. Lo cierto es que este nuevo vídeo me parece el mejor, el más efectivo, y no dudo que será un éxito con Tom Cruise como protagonista pero hay algo en esta propuesta que no termina de convencerme. Quizá por esas dosis de humor o por la sensación de que la historia no tendrá demasiado sentido…

A pesar de estar enterrada en lo más profundo del desierto, una antigua reina cuyo destino le fue arrebatado se despierta en la época actual, y demuestra una maldad que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años. Desde las inmensas arenas de Oriente Medio hasta unos desconocidos laberintos bajo el Londres actual, ‘La Momia’ ofrece una nueva versión de un mundo de dioses y monstruos…

Ya comentamos que Russell Crowe interpreta al Dr. Jekyll (y Mr. Hyde) y tendrá su propia película en solitario si el reboot de ‘La momia’ consigue que el público pida la ampliación de este nuevo “universo oscuro”. La imagen que puedes ver arriba no procede del tráiler sino de un reciente reportaje que incluye escenas del rodaje; lo dejo a continuación:

Estamos ante la segunda película dirigida por Alex Kurtzman, conocido guionista en sagas como ‘Transformers’ y ‘Star Trek’ que debutó como realizador con el drama ‘Así somos’ (‘People Like Us’, 2012). Jon Spaihts, Christopher McQuarrie y el propio Kurtzman han escrito ‘La momia’, cuyo reparto se completa con Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance y Sofia Boutella —la encargada de dar vida al monstruo, has podido verla en ‘Kingsman: Servicio Secreto’ (‘Kingsman: Secret Service’, 2015) o ‘Star Trek más allá’ (‘Star Trek Beyond’, 2016)—.