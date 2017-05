Envían a la cárcel a la madre de Nadia, la niña que falleció torturada

La audiencia de medidas cautelares donde se determinó la detención de Elena Frimat. | Daniel James

COCHABAMBA | El Juzgado Sexto Cautelar determinó hoy dar detención preventiva en la cárcel de San Sebastián mujeres a Elena Francisca Frimat (24), madre de Nadia, la niña de un año y nueve meses que murió torturada, presuntamente en manos de su padrastro.

Horas antes de iniciar la audiencia de medidas cautelares, el padre biológico de la niña, Juan Carlos Mendoza, aseguró que lo único que pide es justicia para los responsables del crimen. “Me duele mucho que su mamá no esté luchando por nuestra hija”, indicó.

“Fue una audiencia muy clara y muy efectiva, la juez ha sido contundente (…). Se ha determinado su detención preventiva ante los riesgos que se han aplicado en contra de la imputada”, explicó Dante Reyes, abogado del padre biológico de la menor.

Este delito sucedido el pasado sábado en un domicilio particular, cuando Brandon T, el padrastro de Nadia, consumía bebidas alcohólicas junto a su padre y otras siete personas.

El padrastro se dirigió al dormitorio donde se encontraba la niña y bajo los efectos del alcohol la torturó de diferentes maneras hasta provocar su muerte, según las investigaciones preliminares. La menor presentaba hematomas en todo el cuerpo y también profundas heridas.

Al escuchar los fuertes ruidos y golpes, Eulogio T., padre de Brandon, se percató de lo sucedido e intentó tapar el hecho. Sin embargo, debido al grado de violencia ejercido sobre la menor, decidieron llevarla al hospital Harry Williams pero la niña ya había fallecido.

Un informe médico forense detalla que la menor de un año y nueve meses, además de las lesiones mencionadas, presentaba signos de agresión sexual. Se presume que esta violencia incluso podría haber estado sucediendo desde hace varios meses. Brandon T. y Eulogio T. fueron detenidos preventivamente en la cárcel de El Abra.

Mendoza aseguró que la madre junto a la menor se fue el pasado diciembre del domicilio que tenían juntos en Sucre. “Las he buscado por todo lado. Hace como medio año que no la veía a mi hijita. Solamente desapareció sin dejar rastro, yo no sabía dónde estaba”, manifestó.

Por su parte, Elena Fritman, contó otra versión de los hechos y dijo que cuando vivía en Sucre recibía constante violencia física de Juan Carlos Mendoza.

Se trata del cuarto caso de infanticidio en Cochabamba en lo que va del año.

“Hermano de crianza” dice que padre biológico era violento con su pareja

Juan Carlos Frimat, identificado como el “hermano de crianza” de Elena, dijo que fue testigo de las “constantes” agresiones psicológicas que ejercía Mendoza sobre su pareja. Incluso aseveró que el padre biológico también golpeaba a la bebé fallecida.

“Ella escapa de Sucre para buscar un mejor futuro para su bebé. Siempre hemos vivido juntos, ella tuvo que ir a vivir con el progenitor de la niña y en los cuatro meses que vivió con él sufrió todo tipo de maltrato. Incluso era encerrada en una habitación”, afirmó.

Debido a esta situación, Elena habría presentado una denuncia por asistencia familiar en Sucre, sin embargo, dejó este proceso a medias y nunca se presentó a la conciliación. “Ella no asistió porque ya se había escapado por toda la violencia de este Juan Carlos Mendoza”, dijo el “hermano de crianza”.

En respuesta, el padre de la niña dijo que nunca cometió abuso psicológico ni físico contra Elena y que solo buscó solucionar los problemas que tenían “de la mejor manera posible”. “La única demanda que yo tengo es la de la asistencia familiar. Esta persona tanto ha luchado para que yo pase la asistencia, luchó por demandarme pero el día de la demanda ni se presentó, aseguró Mendoza.

Abogado del padre biológico denuncia agresiones en su contra

El abogado del padre biológico de Nadia denunció que durante una inspección realizada hoy por la Fiscalía, en el domicilio donde ocurrió el delito, sufrió agresiones y fue retirado injustificadamente del lugar.

Dijo también que el abogado de la acusada, junto al “hermano de crianza” de la misma, retiraron importante documentación del domicilio. “Esta señorita está utilizando a terceras personas para intimidar a los testigos y a las víctimas. Este pseudo hermanastro no es parte del proceso y a esta persona es a la que debían haber retirado y no al abogado de la víctima”, señaló Reyes.

“El fiscal determina que nosotros debíamos abandonar el lugar. Vamos a accionar un proceso penal contra el fiscal. No tenemos conocimiento de esta requisa en la mañana, no hemos firmado ni siquiera un acta. La imputada se ha favorecido ya que el fiscal le ha devuelto documentación en más de 20 folders y hoy solo presentan un certificado de nacimiento”, dijo el abogado del padre biológico.

