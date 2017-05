Ernesto Suárez: “El 2011 Alex Ferrier pidió $us 50 mil para que no me destituyan”

El Bunker

16/05/2017

El ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez, en el programa radial El Bunker reveló que Alex Ferrier, actual gobernador del departamento, en diciembre de 2011 pidió $us 50 mil para evitar que este sea destituido de su cargo. “El 2011 Alex Ferrier pidió $us 50 mil para que no me destituyan”.

“Por supuesto que mi respuesta fue otra, por eso me destituyeron”, agregó.

La ex autoridad fue dura en sus declaraciones contra Ferrier, el “gobernador trucho” como él lo llamo. “Sin vergüenza y sin escrúpulos” fueron algunos calificativos que le dio. “Siempre anuncie que Alex Ferrier era un gobernador trucho y lo único que iba hacer era buscar la forma de como saciar su apetito”.

“Siempre fue una persona que nunca tuvo escrúpulos para hacer las cosas, cuando era asambleísta departamental no tenía ni un descaro para pedir plata para aprobaciones de leyes”, acotó.

Asimismo, criticó la gestión que viene haciendo la Gobernación del departamento de Beni, dijo que es nefasta. “Se han preocupado de todo, menos de hacer gestión, hay una gestión nefasta en este momento en el departamento”.

Lucha incansable

Suárez, expresó que estaba preparado para ir a la cárcel, pero no para ver sufrir a su familia, y que eso fue un golpe muy duro. “Siempre estuve preparado para ir a la cárcel, pero no para ver el sufrimiento de mi familia”.

Además, indicó que su lucha no cesará porque está defendiendo sus principios. “Mi lucha, es una lucha por principios, no por intereses”, puntualizó.

Foto: El Deber