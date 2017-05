Errores que se pagan caros

José Luis Bolívar Aparicio*

El momento en el que César Alejandro Farías declaraba en enero que luego de conversar con el presidente del Club The Strongest, don César Salinos, habían acordado no traer ningún otro refuerzo, internamente recibí la noticia como una bomba en el fondo de mi conciencia, porque queriéndoles dar la razón sabía que estábamos cometiendo dos suicidios, uno a corto plazo y el otro para entonces a largo pero que caducó este miércoles 17.

Acabábamos de salir campeones con una campaña extraordinaria, un solo partido perdido, la valla menos vencida, un arquero con récords de por medio, una delantera exquisita, y un equipo que en muchas ocasiones jugaba como un reloj suizo, un directorio fiable y sobre todo un técnico que parecía haber entendido la filosofía del Club y poder jugar con la identidad y la funcionabilidad, eran los argumentos más que sólidos como para ni siquiera poder cuestionar semejante declaración.

“Con los jugadores que tenemos nos alcanza de sobra, debemos mantener la unidad del grupo y hay que valorar lo que se tiene”, fueron las palabras del Güireño que llegaban como un balde de agua fría en la mente de los que estábamos acostumbrados a recibir enero con nuevos rostros de los denominados refuerzos.

Tenía un sentido lógico pensar como él, es decir, con semejante campaña y con tan pocas fallas en el campeonato pasado, era de buen comandante el quedarse con la gente que tenía y de esa forma poder motivar al grupo para conservarlo unido y mentalizado en los proyectos siguientes.

Pero muy poco después de dejar a la gente tranquila con su explicación, hinchada y prensa se dieron cuenta que no pasaba de ser un discurso muy agradable para los oídos pero sumamente vacío a la hora de evaluar el potencial de cada uno de los jugadores y con ellos del equipo en su conjunto.

Sólo dejando de lado el puesto del arquero, no porque Vaca sea más seguro que la bóveda del Banco Central precisamente, últimamente ha dado más colerones que satisfacciones por un bajón que no tiene que ver precisamente con sus condiciones sino con otros factores que sólo él debe saber, en el resto del equipo, más de una posición necesitaba un análisis exhaustivo para o tener un sustituto confiable o para mejorar justamente ese puesto, en el último caso me refiero específicamente a la delantera.

Somos dependientes de cuatro jugadores cuya ausencia o bajo rendimiento, ha hecho sentir enormemente esa realidad, empezando con Castro, cuando no quiere jugar o cuando falta, Wayar no tiene sus condiciones para repartir la pelota, su cargo lo tiene que ocupar Chumacero y eso resta el potencial ofensivo. De paso que Raúl tiene el mismo defecto que padecía el gran Sandro Coelho, cuando quería jugar era capaz de ponerse el equipo al hombro, pero cuando le daba la gana, se convertía en un semáforo en medio de la cancha que sólo veía pasar la pelota.

Desde a lesión de Veizaga era más que claro que no solo es el mejor 5 de Bolivia, sino que además no hay nadie que siquiera esté cerca de su nivel. Si se lesiona, lo expulsan o suspenden, el Tigre pierde al hombre que muerde y pivotea, que conecta defensa con medio campo y con la capacidad de frenar el avance rival. ¿Acaso la derrota ante el Santos en Sao Paolo no fue la mejor confirmación de dicho falencia?

De Chumacero, ni hablar, simplemente no hay ni habrá uno parecido en rendimiento y estilo, pero se podía considerar alguien que apoye en delantera de esa forma en caso de faltar, lógicamente de ese nivel no llegó nadie y ni qué decir de Pablo Escóbar. A principios del año pasado daba la impresión que el gran Capitán estaba cansado, y le costó encontrar ritmo, hasta que nuevamente tomó confianza y pudo llegar al final del campeonato como en sus mejores años, pero una cosa es creerlo incombustible, otra muy distinta es que cerremos los ojos y no veamos que como todo humano, también se gasta, y hay noches en las que el hincha le gana al jugador y lastimosamente el que pierde es el equipo.

Pese a todas estas falencias, y sabiendo que The Strongest era un equipo corto, muy escaso de relevos como para hacer cara a dos frentes tan competitivos y uno de ellos tan esquivo como la Libertadores, me dejé influenciar casi, sólo casi, por completo, pues le tenía fe y mucha confianza al venezolano. Pero donde sabía que el técnico estaba equivocado de medio a medio era cuando dijo que todas las líneas estaban cubiertas y que con la llegada de Ramallo y Díaz, junto a Alonzo, teníamos el puesto del nueve cubierto.

Esa mentira no se la creyó ni él mismo y mucho menos yo, pero lo que me sorprende es que el Directorio completo, le haya pasado la falacia y no le hayan parado el coche diciéndole, César, te apoyamos por completo con lo del equipo, pero adelante jugamos con uno menos (No es que no me guste Alonzo, reconozco su entrega y su mejoría, pero no es ni la sombra del delantero que necesita un campeón, sobre todo de una Libertadores).

Desde que Asbún se la jugó el 2003 por un monstruo del área como era Froilán Ledezma, The Strongest no ha sido capaz en 14 años de conseguir un jugador de nivel aceptable para la delantera del Club. Lastimosamente el cachorro costarricense, tenía la cabeza y el entusiasmo puesto en otra parte fuera de la cancha y no tuvimos la suerte de disfrutar de todo lo que podía darnos como jugador, pero no se puede discutir que era un ariete de verdaderos quilates y su llegada fue un bálsamo. Felizmente lo teníamos en fila al gran Darío Gigena, otro gigante que rápidamente nos hizo olvidar su falta y a punta de golazos nos ayudó a conseguir el bicampeonato.

Pero no es posible negar que incluso reconociendo el gran aporte del colombiano Reina, al tricampeón no le llegó nunca más un especialista de área, y no se necesita ser un gurú del fútbol para saber que dos puestos en los que no te puedes mezquinar, son el arco y la delantera. Es vital un hombre que tenga la vena de meter al arco lo que se le asoma, ante todo uno que busque la pelota y tenga la frialdad que tuvo Chumacero en el 1 a 0 a los Santos pero con la constante permanencia en el área.

Muchos análisis se pueden hacer sobre el partido del miércoles que le puede costar un millón de dólares al Club y el triple de esa cantidad en ilusiones a la hinchada. ¿Por qué no cambiar el sistema de ataque, si pese a que te regalan el partido te tienen amarrado de pies y manos? ¿Por qué cambiar a Chumacero cuando claramente quien tenía que salir desde el minuto 10 del segundo tiempo era Pablo Escóbar? ¿Por qué te hiciste de tamaña responsabilidad Pablo, cuando sabías que no era tu noche, que no embocabas una y que desde hace 2 años miras un fantasma en el arco cuando vas a patear un penal?

A Pablo le perdono todo. Nos dio tanto, que reclamarle suena a sacrilegio, pero hasta los héroes se cansan y es necesario que recuerde que en la cancha queremos ver al Capitán, al hincha nos gusta verlo sólo en la vuelta.

Errores muchos que cuestan harto a la hora de la evaluación y cuando ya no hay remedio, no tiene sentido revisarlos, y peor ahora que estamos tan lastimados por lo que parecía ser sueño y no llegó ni a pestañeo, pese a una campaña tan buena en las preliminares.

Si don César se queda de presidente del Club debe ser consciente que en el directorio su miembro más importante no es el técnico, es el comité de fútbol, ese es el hombre que le cuida la silla, y que ojalá en junio le explique que la inversión en un hombre caro, paga réditos justamente en partidos como el de antenoche, que valen tanta, pero tanta plata y emociones.

*Es paceño, stronguista y liberal