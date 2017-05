Es 2017 y estamos crucificando a una mujer de 71 años por enseñar su cuerpo

Se llama Cher, es cantante y actriz, ha vendido unos cien millones de discos y tiene en casa Grammys, Emmys y Oscars. Hoy hablamos de ella porque ha vestido demasiado sexy para su edad.

Ayer sucedió lo siguiente: Cher recibió un homenaje en los premios Billboard y actuó por primera vez en una gala de premios en 15 años para cantar sus dos éxitos más grandes en la radiofórmula: If I Could Turn Back Time y Believe.

Nadie se esperaba que Cher saliese a actuar con un elegante dos piezas acorde a una mujer de 71 años. Cher es conocida por desafiar las reglas desde los años sesenta y vestir cosas que no obedecen las leyes de Newton. Por vestirse con trajes que ningún otro ser humano sería capaz de ponerse, porque para empezar no sabrían dónde va la pierna o dónde va el cuello. Cher es conocida, en resumen, por ser la entertainer más duradera de la historia del pop y del rock. Por si alguien está pensando en Madonna, la propia Cher la despachó con elegancia en 1991: “En su día yo era muy buena haciendo lo que ella hace hoy, aunque ella lo hace mucho mejor”.

Bien, en su puro espíritu de entertainer que sale al escenario dispuesta a cumplir, a que su actuación dure diez minutos durante la gala y días en las conversaciones posteriores, Cher se puso uno de esos trajes que ningún otro ser humano podría ponerse y de nuevo lo consiguió. Resulta que durante su interpretación de Believe se vistió con un traje aparentemente transparente. Su pecho izquierdo estaba cubierto por un pequeño corazón brillante. Pero el derecho no parecía estar cubierto por nada. Llevaba, sencillamente, un sujetador del color de su piel que invitaba a pensar en el desnudo. Pero las redes se han vuelto locas teorizando sobre la presencia o no presencia del pezón.

#BBMAs WHERE IS CHER’S OTHER NIPPLE COVER. AND WHERE IS THE NIPPLE — Taleigha🐉 (@Tal_Hunter) 22 de mayo de 2017

Has anyone seen Cher’s other nipple? #BBMAs — Gabe Salinas ™ ♋ (@Chef_GShmurdda) 22 de mayo de 2017

Where was #cher s nipple I don’t freaking understand where it went #bbmas — Kimberly Webb (@kimberlywebb_) 22 de mayo de 2017

Pero aparte de la mera preocupación por el estado de sus atributos y por su presencia o ausencia sobre el escenario, pronto llegaron los hombres que indicaban cómo debe o no debe vestir una mujer a partir de determinada edad. Piers Morgan es un presentador británico de aspecto aburrido que siempre viste con trajes muy serios y grises. Lleva años en televisión indicando a mujeres mayores que él (que tiene 52) qué es digno y qué no lo es sobre sus cuerpos. Esta misma mañana le dedicó estas palabras desde su programa:

“El vestido de Cher era inapropiado. Tiene setenta años. Vamos, Cher, por el amor de Dios. Es una abuela. Por Dios, déjalo. Envejece con dignidad”.



Y ya hace dos años hacía lo propio contra Madonna, escribiendo en su columna del Daily Mail que la caída que sufrió en el escenario de los Brit Awards era una señal de Dios para que dejase de quitarse la ropa y empezase a comportarse “de acuerdo a su maldita edad”.

Es interesante remarcar que ni Piers Morgan ni usuarios en las redes sociales han pedido a artistas como Iggy Pop o los Red Hot Chili Peppers que dejen de quitarse la ropa y empezar a comportarse de acuerdo a su maldita edad. Y no será porque no son cantantes que siguen de gira, apareciendo en televisión y publicidad y con una presencia mediática constante. Este es Flea sobre el escenario. Tiene 54 años, cuatro menos que Madonna.

Y este es Iggy Pop, de 70 años (uno menos que Cher), sobre el escenario en 2016.

Madonna e Iggy Pop siempre se han llevado bien, por cierto. Es posible que ambos sepan que siempre hay alguien fuera del estadio (esos no pagan entrada) dispuesto a juzgar lo que hacen, aunque a él nunca se le pedirá en público que se ponga la ropa porque es un viejo rockero, un zorro rebelde e indomable.

Madonna y Cher siempre han tenido una rivalidad inofensiva y que parece parte de su papel de entertainers (y de un sistema en el que dos mujeres que triunfan debene mirarse con recelo entre sí). Sin embargo, cuando el año pasado Madonna recibió un premio también de Billboard (no este Icon Award que ha recibido Cher, sino un homenaje en los premios Billboard Women in Music), parte de sus palabras parecieron profetizar lo que meses después ocurriría con Cher.

“Gracias por reconocer mi habilidad para continuar con mi carrera durante 34 años enfrentada a un sexismo y una misoginia descarados, al continuo bullying y a un abuso implacable”. Hoy, en las fantasías de todos los que nos asomamos al mundo del entretenimiento como el que se asoma a un lugar seguro y pacífico, Cher estaría llamando a Madonna para decirle: “No, gracias a ti”.

Fuente: revistavanityfair.es