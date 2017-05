Esposo de la presidenta de Diputados trabaja en estatal SEDEM, “no hay nepotismo” según Montaño

Esta denuncia surge en un contexto en el que se conoció que varios familiares de ministros y funcionarios públicos trabajan en diferentes instituciones del Estado.

Esposo de la Presidenta de Diputados trabaja en el SEDEM

“Mi compañero trabaja en el área de comunicación hace 35 años” dijo Gabriela Montaño.

El esposo de Montaño en un programa de televisión. / Archivo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, justificó que su esposo y analista político afín al MAS, Fabián Restivo, trabaje en la entidad estatal SEDEM. No hay nepotismo ni inmoralidad, afirmó.

“Mi compañero trabaja en el área de comunicación hace 35 años” dijo en una conferencia de prensa. Restivo habría trabajado en empresas privadas de Argentina, México y otros países.

En Bolivia trabajó para empresas como Mi Teleférico y otras, según Montaño. “SEDEM lo contrató en el área de comunicación como técnico por su experiencia precisamente; en este tema no hay ni nepotismo ni inmoralidad, nepotismo sería que trabajara en una institución en la Cámara de Diputados donde yo presido, y no hay inmoralidad porque tanto mi compañero como yo ganamos nuestro salario por el trabajo que realizamos, un trabajo honesto y no tenemos de qué avergonzarnos de trabajar y aportar con nuestro conocimiento a un proceso que ha cambiado la vida de Bolivia”, dijo la autoridad.

SEDEM (Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas) es una entidad descentralizada del Estado que se encarga de administrar las empresas estatales. La gerente general es la expresidenta de la ABC, Patricia Ballivián.

La denuncia de que Restivo trabaja en una entidad estatal fue realizada por el senador opositor Arturo Murillo. La presidenta de Diputados dijo que “lo que sí es inmoral es que el señor Murillo haga falsas acusaciones de nepotismo y haga calumnias e injurias con la vida de personal de gente como yo”.

Esta denuncia surge en un contexto en el que se conoció que varios familiares de ministros y funcionarios públicos trabajan en diferentes instituciones del Estado, por ejemplo la hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce, trabaja en YPFB y tres hermanos del ministro de la Presidencia, también trabajan en instituciones estatales.

Página Siete Digital / La Paz