¡Esta estrella debutará como coach de The Voice!

Una silla roja espera por ella.

Por The Voice han pasado grandes estrellas con la misión de elegir a las nuevas estrellas de la música: Miley Cyrus, Shakira, Gwen Stefani, Alicia Keys, Pharrell Williams, Christina Aguilera, y los infaltables Blake Shelton y Adam Levine, entre otros.

Pues, recientemente fue Shelton quien se encargó de anunciar la llegada de una nueva personalidad como coach del exitoso reality. A través de Twitter, compartieron un video en el que el cantante de country realiza la llamada por FaceTime para notificarle que será la nueva integrante del equipo a ¡Kelly Clarkson!

Así es, la emblemática primera American Idol de la historia ahora será la encargada de entrenar a personas que quieran arrancar una carrera en la industria musical en la temporada 14 de este show de talento.

Kelly se disculpó de haber tardado tanto en responder a la llamada del show, pero la maternidad la ha tenido bastante ocupada desde 2014.

E! NEWS > OMG! ¿Miley Cyrus ha sido la peor coach de The Voice?

Watch @blakeshelton welcome @kelly_clarkson as a Coach for Season 14 of #TheVoice! ???? pic.twitter.com/EbU1mV0ObV

— The Voice (@NBCTheVoice) 11 de mayo de 2017