Evo admite que hace 7 años “hubo” dificultades en Caranavi (con dos muertos) y dice no está “resentido”

“Puede haber en algún momento algunas dificultades (…) hubo aquí; no estoy resentido”, dijo Morales que prometió inversiones. Hace siete años murieron dos jóvenes en el desbloqueo de la carretera.

Evo reconoce que hace siete años “hubo” dificultades en Caranavi y que no está “resentido”

El presidente Evo Morales firmó este sábado contratos de construcción de seis unidades educativas con una inversión de 28 millones de bolivianos, además entregó un coliseo y 280 títulos ejecutoriales en el municipio de Caranavi. ABI.

Página Siete Digital / La Paz

El presidente Evo Morales admitió este sábado que “hubo” dificultades en el municipio de Caranavi, hace siete años, cuando dos jóvenes murieron en un confuso desbloqueo policial de la carretera que se encontraba obstaculizada durante doce días por pobladores de la región.

“Puede haber en algún momento algunas dificultades, entiendo perfectamente, hubo aquí; no estoy resentido, no tengo porqué resentirme; a veces también alguna autoridad nos engaña, nos enfrenta, tal vez por una infiltración de la derecha para confundirnos”, dijo el Jefe de Estado ante una concentración en un campo deportivo de la población de Caranavi.

El 7 de mayo de 2010, contingentes policiales desbloqueaban la carretera porque productores de la región mantenían cortada la vía por más de 12 días, en demanda de la instalación de una planta de cítricos, acción que se saldó con la muerte de los jóvenes David Calisaya Mamani y Fidel Hernani.

Morales, que este sábado se presentó ante la población acompañado de algunos ministros de Estado, también reconoció que puede haber “diferencias momentáneas” con la dirigencia de las organizaciones sociales pero no así con las bases. “Habrá algunas diferencias con algunos sectores momentáneamente, pero he visto a veces (que) es solamente con los dirigentes no con (los) compañeros de base, sea del oriente, occidente y valle”, agregó.

El presidente Morales también señaló que el ‘proceso de cambio’ no puede fracasar ni la derecha debería volver al Palacio de Gobierno. “Nuestro proceso no puede fracasar nunca, no puede volver la derecha nuevamente para entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales”, acotó.

Antes de la intervención del presidente Morales, autoridades municipales de Caranavi, dirigentes vecinales, sindicales y del sector de los cooperativistas mineros, le prometieron apoyo a su nueva repostulación en las elecciones del 2019. A lo que el Mandatario les pidió mantener la unidad y que “es tan importante” identificar a los enemigos internos y externos.

También anunció que en la región se adjudicará de manera directa las obras a las empresas constructoras para garantizar su conclusión. “Lamento mucho decir, no hemos tenido suerte en Caranavi de tener buenos alcaldes, no hemos tenido lamentablemente. Hemos desembolsado plata al alcalde para que ejecute obras y nunca termina, ahora hemos decidido, en vez de ir a la Alcaldía, directamente firmar con las empresas, que las empresas directamente terminen rápidamente las obras y así avanzar”, añadió.

Anuncia nuevas inversiones

El presidente Morales firmó contratos de construcción de seis unidades educativas con una inversión de 28 millones de bolivianos, además entregó un coliseo y 280 títulos ejecutoriales en el municipio de Caranavi.

El Jefe de Estado entregó un coliseo cerrado con una inversión de 8,7 millones de bolivianos que tiene capacidad para 4.500 espectadores. Pidió a la Alcaldía de Caranavi la dotación de un terreno para la construcción de un hospital de segundo nivel, que tiene recursos garantizados de 15 millones de dólares.

También se comprometió financiar con el 70% (Bs 70 millones) los proyectos de agua potable y saneamiento básico en la población urbana de Caranavi.