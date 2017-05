Evo dice que dirigentes que chocaron borrachos, ahora le piden otros autos

El presidente contó que en Beni le piden incluso avionetas para trasladarse y lamentó que algunos dirigentes no hagan buen uso de los bienes y recordó como antes los indígenas marchaban miles de kilómetros .

Sucre / Lajas Tambo.- El Presidente Evo Morales y otras autoridades de Chuquisaca hoy en la entrega de una moderna infraestructura para la Unidad Educativa Tomas Katari. (foto ABI)

Dirigentes que chocaron ebrios, piden otros autos

El presidente contó que en Beni le piden incluso avionetas para trasladarse. Lamenta que algunos no hagan buen uso de los bienes y recuerda como antes se marchaban miles de kilómetros .

El presidente Evo Morales afirmó que dirigentes que chocaron ebrios vehículos que fueron entregados por el Gobierno ahora piden nuevos motorizados. Recordó la lucha que protagonizó Tomás Katari contra el colonialismo español.

“Ahora me piden movilidades, entregamos, perdonen, algunos dirigentes se emborrachan, chocan, ya no hay la movilidad y otra quieren. En Beni me piden avionetas los dirigentes sindicales”, sostuvo el mandatario durante la entrega de una unidad educativa en Chuquisaca.

La autoridad recordó como Katari, en 1778, emprendió la primera marcha desde Macha (Potosí) hasta Buenos Aires (Argentina) para conseguir la restitución de sus derechos y los de su gente.

“Imagínense, marchar desde aquí a Buenos Aires, cuántos miles de kilómetros, a pie. Yo no sabía, recién me informaron, hizo todo el trayecto a pie porque los indígenas estaban prohibidos de transportarse en caballos“, sostuvo Morales.

Agregó: “A pie, compañero ejecutivo de la Única (Confederación de Campesinos), no me pidas carros, no me pidas movilidades, a pie“. Recordó como antes representantes de la población debían vender sus ovejas o llamas para trasladarse a La Paz y buscar dinero para proyectos.

“Yo sigo convencido de que la invasión europea nos ha traído la corrupción, ahora no podemos erradicar la corrupción”, explicó, a tiempo de resaltar que con la nacionalización en 2016 “cambió la situación económica del país”.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco