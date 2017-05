Evo inaugura unidad educativa que lleva el nombre de su madre, “no sé iniciativa de quién sería” dijo

Está ubicada en El Alto (La Paz). En la obra, que beneficiará a 960 estudiantes, se invirtieron 7.5 millones de bolivianos (más de un millón de dólares).

La nueva Unidad Educativa Maria Ayma Mamani Ubicada en el distrito 14, en la ciudad del E Alto (La Paz), entregada hoy por el Presidente Evo Morales. ABI.

Morales inaugura unidad educativa que lleva el nombre de su madre

Está ubicada en El Alto y cuenta cuatro módulos con aulas, además de otras dependencias. En la obra, que beneficiará a 960 estudiantes, se invirtieron Bs 7.5 millones.

El ingreso principal al módulo educativo María Ayma Mamani, ubicado en el distrito 14 de El Alto. Foto: Ministerio de Comunicación.

La Razón Digital / Guadalupe Tapia / La Paz

El presidente Evo Morales inauguró este jueves un módulo educativo que lleva el nombre de su madre, María Ayma Mamani, y que se encuentra ubicado en el distrito 14 de la ciudad de El Alto.

“Me sorprendieron cuando me informaron que había una unidad educativa que llevaba el nombre de mi madre María Ayma Mamani (…). No sé iniciativa de quién sería. Para que sepa la derecha, nunca he tratado de influir nombres de unidades educativas, de avenidas u otras obras, jamás. Me ha sorprendido este nombre, les agradezco a nombre de mi familia”, dijo la autoridad en el acto.

La unidad educativa tiene cuatro módulos con aulas, oficinas para el área administrativa, espacios deportivos, sala de reuniones, sala de exposiciones y laboratorios. En el lugar también se instalaron talleres, uno de maquinaria semi-industrial para costura, corte y confección y otro con maquinaria industrial para carpintería y metalurgia.

El director del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Vladimir Sánchez, informó que en la obra se invirtieron Bs 7.5 millones y que con ella se beneficiarán a 960 estudiantes de El Alto.

Ésta no es la única obra que lleva el nombre de la madre del Presidente. En mayo de 2016 el Mandatario inauguró el Internado de la unidad educativa María Ayma Mamani, en la comunidad de Ocuri del municipio San Lucas de Chuquisaca.

En esa oportunidad la autoridad expresó que hubiera querido que su madre le acompañara en su función de presidente; sin embargo, falleció el año 1992 en Oruro.( 11/05/2017)

Morales entrega módulo educativo en El Alto que lleva el nombre de su madre ‘María Ayma’

Jueves 11 de mayo de 2017. El Alto.- El Presidente Evo Morales entrega unidad Educativa Maria Ayma en el distrito 14 de la ciudad del Alto (foto ABI)

El Alto, BOLIVIA, 11 may (ABI).- El presidente Evo Morales entregó el jueves un módulo educativo en el Distrito 14 de la ciudad de El Alto, que lleva el nombre de su madre ‘María Ayma Mamani’, iniciativa que le causó sorpresa.

“Me sorprendió, no sé de quién sería la iniciativa (…) Me ha sorprendido este nombre, les agradezco a nombre de mi familia por llevar el nombre de mi madre María Ayma Mamani en esta unidad educativa, muchas gracias”, dijo en un acto público.

La obra demandó una inversión de más de 7,5 millones de bolivianos y que cuenta con tres bloques, en los que se encuentran salas de reuniones, oficinas, dos talleres, dos laboratorios, 16 aulas, una sala de computación y baterías de baños, además de un tinglado, para beneficiar a 1.500 estudiantes de los dos turnos.

El presidente dijo que los estudiantes tienen que saber la biografía de su madre, quien nació en la comunidad Laguiloma de la región andina de Oruro, pero indicó que se desconoce la fecha de nacimiento y agregó que hablaba aymara “cerrado neto” y manejaba la economía de su familia.

“No sabemos la fecha de nacimiento, y para la información de todos especialmente la gente del campo sabemos antes no se registraba cuando ha nacido, mi padre me decía que para ir al cuartel había conseguido un certificado con fecha que él invento”, apuntó.

Dijo que en área rural “falsamente” se llama analfabetas a las mujeres, porque no sabrán escribir en el papel pero se expresan a través de los tejidos, en los que manifiestan sus sentimientos y pensamientos.

“Todavía hay tejidos en el norte de Potosí, Chuquisaca, Oruro, como homenaje a la Madre Tierra, homenaje de animales”, indicó.