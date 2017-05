Evo insiste que prohibir visa a las autoridades es estar en contra de la democracia

En las últimas semanas, Morales ya había acusado a las autoridades del vecino Chile de agredir a la democracia, por medio de la no otorgación de visa a autoridades bolivianas electas.

El presidente Evo Morales en la inauguración del Encuentro Nacional de Brigadas Estudiantiles “Día Nacional contra El Racismo y toda Forma de Discriminación ” en la ciudad de Santa Cruz. Foto: ABI.

La Paz, 23 de mayo (ANF).- El presidente Evo Morales se volvió a referir este martes a la polémica desatada con Chile por la negativa de otorgación de visa a algunas autoridades bolivianas y aseguró que ese acto es como estar en contra la democracia.

“Ahora algunos países usan visas para no dejar entrar a los hermanos, no puedo entender, que yo sepa ni siquiera en las dictaduras había prohibición de visas a autoridades, no sólo a las autoridades designadas, sino a las autoridades electas, prohibir visa a las autoridades electas es como estar en contra de la democracia”, aseveró.

El Jefe de Estado hizo esas declaraciones durante su intervención en el inicio de un evento de lucha contra la discriminación que se realiza en Santa Cruz.

En las últimas semanas, Morales ya había acusado a las autoridades del vecino país de agredir a la democracia, por medio de la no otorgación de visa a autoridades bolivianas como los presidentes de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, y de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, que pretendían ir a visitar a los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en Chile desde el 19 de marzo.

“Rechazar visa a presidentes de órganos legislativos se hacía en tiempos de dictadura. ¿Qué clase de democracia y “socialismo” hay en Chile?”, escribió el pasado 11 de mayo Morales en su cuenta oficial de Twitter. Luego en la misma red social agregó: “Denuncio al mundo entero ésta agresión a la democracia. No viene del pueblo chileno, sino de algunas autoridades que responden al imperio”.