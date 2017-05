Evo: lamento que en Chile no haya libertad de prensa

Lo afirmó en alusión a los periodistas bolivianos fueron restringidos al ingresar a ese país







En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presiente del Estado, Evo Morales, aseguró que siente que “en Chile no hay libertad de prensa”, en alusión a que periodistas bolivianos fueron restringidos en ingresar a ese país para hacer la cobertura de los nueve detenidos en la cárcel de Alto Hospicio, en Tarapacá por luchar contra el contrabando.

“Nuestros hermanos periodistas quieren cubrir e informar y no dejan informar la verdad, los expulsan algunos hermanos de Chile. En Bolivia está garantizada la libertad de prensa, siento que en Chile no haya libertad de prensa porque todavía aplican las leyes de la dictadura de Pinochet para no permitir ingresar a cubrir los acontecimientos históricos de países de regiones”, manifestó el presidente de Bolivia.

Morales reprochó que con esas acciones el Estado chileno aplique políticas dictatoriales como las uso del expresidente de ese país, Augusto Pinochet.

El 24 de marzo, la periodista de Bolivia TV, Sandra Mariscal y el camarógrafo, Erick Condorena fueron detenidos por funcionarios de Migración el aeropuerto de Iquique – Chile, a Mariscal la dejaron ingresar como turista a ese país, pero a Condorena lo devolvieron a Bolivia en un vuelo de Latam.

El objetivo del equipo del canal estatal era el de realizar la cobertura de los nueve compatriotas detenidos ya 43 días en la cárcel de Alto Hospicio, en Tarapaca- Chile, acusados bajo los delitos de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.

“La información, la expresión no tiene límites en todo el mundo. Como podemos privar de información, como podemos estar en contra de los medios de comunicación que quieren cubrir los distintos problemas demandas y acontecimientos históricos en todo el mundo” subrayó el mandatario boliviano.

El 19 de marzo, nueve compatriotas, dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) fueron detenidos por carabineros en la región en Colchane, región fronteriza Bolivia- Chile.

