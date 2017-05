Excomandante de la Policía es señalado por denegación de auxilio a Illanes

La noche del 25 de agosto, el ministro de Gobierno Carlos Romero confirmó el fallecimiento del viceministro Rodolfo Illanes.

Pamela Pomacahua / La Paz

El Ministerio Público amplío la investigación contra el excomandante general de la Policía, Rino Salazar, por los delitos de incumplimiento deberes y denegación de auxilio por el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, el 25 de agosto de 2016, en la localidad de Panduro.

“En fecha 10 de mayo se le amplío los delitos de incumplimiento de deberes y supuesta denegación de auxilio a horas 18:25 a Rino Salazar, ese mismo 10 de mayo sale la providencia y antes que se retire señala que se tiene por ampliada la investigación, (al excomandante), él está en calidad de sindicado”, informó el viceministro José Luis Quiroga.

La autoridad de Estado dijo que si se sindica a la Policía de que no cumplió con su deber, él no vio a ningún representante del Ministerio Público el día del asesinato de Illanes a manos de los mineros cooperativistas en la localidad de Panduro.

“Si se nos sindica a la Policía de que hay incumplimiento de deberes yo he dicho (en mi declaración) que no he visto a ningún fiscal, como debería haber, ¿por qué no se ha mandado una comisión el día de los hechos? Si se está investigando que consideren a quienes debería convocar”, indicó.

La noche del 25 de agosto, el ministro de Gobierno Carlos Romero confirmó visiblemente afectado el fallecimiento del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quien fue secuestrado por mineros cooperativistas en la población de Panduro, en la carretera La Paz – Oruro.

Fuente: paginasiete.bo