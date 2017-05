Facebook quiere videos profesionales porque los tuyos le aburren

La red social anuncia un nuevo canal de televisión tras desinflarse su apuesta por los directos.

Ahora sí, Zuckerberg, ahora sí. Por fin un cambio en Facebook que soluciona una necesidad vital: nunca más tendremos que levantar la vista de nuestro smartphone.

En esta vida del siglo XXI dividida fundamentalmente entre ver vídeos en vertical – como cuando cuidas de tus hijos en un parque– o en horizontal –como cuando hablas con tu pareja en el sofá de tu casa–, sólo quedaba una excusa para levantar la cabeza de la pantalla: la televisión. Y se acabó.

Facebook tendrá su propia televisión, con programación 24 horas, a mediados de junio según adelanta el Business Insider. Elaborarán programas de 5 o 10 minutos de duración, junto a algunos en formatos más tradicionales, que serán de “calidad” que, por aclarar conceptos, significa que tendrán “grandes presupuestos”.

¿Esperamos un Juego de Tronos (HBO), un House of Cards (Netflix) o un Malviviendo (Difffferent)? Pues eso nos lo contará Ricky Van Veen, que es uno de los mandamases del gigante de los vídeos humorísticos College Humor, que tiene en su haber perlas como el “biopic” sobre Mary Kate Olsen que en sí mismo es una joya pop.

¿Pero a qué se debe esta apuesta de Facebook, una empresa donde los cambios suelen ser sosegados? Para empezar, porque el 98% de sus ingresos provienen de la publicidad, y para que veamos anuncios tenemos que estar conectados a la red social. Y ese enganche cada vez cuesta más: a tenor de los últimos datos, en España se ha reducido en casi una hora semanal el tiempo que dedicamos a Facebook.

Las razones de este abandono son muchas. Por ejemplo, que compartimos un 21% menos de historias originales en nuestros muros. De la foto de nuestros pies en la playa con el título “Sufriendo” hemos pasado a difundir contenidos que obtenemos de medios de comunicación, blogs y artículos con titulares engañosos, el denominado clickbait. En consecuencia, volvemos a tener vergüenza digital, hemos pasado ya la edad de la inocencia, cuando todavía creíamos que lo que subes a internet se queda en internet.

Existen razones mercantiles para este rubor recuperado: un 30% de las empresas españolas ya consulta nuestras redes sociales al valorar nuestra candidatura a un trabajo, según el Informe InfoEmpleo-Addeco. Y tenemos otras razones, quizás más importantes, como la progresiva inmersión de los mayores de 45 años en las redes sociales, que ha llegado al 30% del total. Este fenómeno, que ha metido en tu muro de Facebook a tu madre o a tu abuela, lleva a pensar a muchos usuarios que quizá sea mejor guardar para los grupos de Whatsapp algunas fotos o contenidos.

La solución que buscaba Marc Zuckerberg está en el último informe de Ericsson (2016): “El tiempo medio de visionado de televisión y vídeo en dispositivos móviles ha aumentado en más de 200 horas anuales desde 2012”. Si sumamos un crecimiento del 50% del visionado bajo demanda desde 2010, entenderemos el por qué de esta Facebook TV.

Bien es cierto que no es fácil acertar con la respuesta correcta, aun teniendo la pista clave. Facebook lo intentó primero apostando con el vídeo en directo, con su fundador animándonos a retransmitir cualquier cosa. “Incluso las actividades más mundanas como cortarse el pelo pueden resultar entretenidas cuando son en vivo”, proponía. Sin embargo, la ausiencia pronto descubrío que puede tener su interés ver a Beyoncé cortándose el pelo, pero poco o ninguno ver a tu vecino del quinto haciendo lo mismo.

En la red social del pulgar necesitaban pues contenido profesional. Los chicos de Palo Alto se dieron cuenta de que si cada esquela publicada en un periódico significa un lector menos, cada capítulo visto de las series Get Down, Silicon Valley o The Good Fight les supone minutos menos de exposición a los anuncios, esos anuncios que han permitido que el ingreso anual por usuario pase de 13 dólares en 2012 a 62 dolares en 2016. Por si alguien quiere hacer cuentas, Facebook tiene casi 2.000 millones de usuarios activos.

Al final, la solución fue no innovar y seguir la estela de Netflix, HBO o Youtube, que anuncia programas con Katy Perry, Kevin Hart o Demi Lovato. El resultado es una televisión que se lanzará el 17 de junio, según Business Insider, y que ya cuenta con un elemento infiltrado en nuestra vida. Desde febrero los televisores Samsung cuentan con una aplicación Facebook para ver vídeos en línea.

¿Qué pasará cuando llegue esta nueva plataforma? Veremos. Para empezar, hoy la acción de Facebook en bolsa ya está subiendo.

Fuente: revistavanityfair.es