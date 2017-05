Falta de recursos compromete año académico de la UAGRM de Santa Cruz

Según datos del Vicerrector Oswaldo Ulloa.

El año académico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se ve comprometido por la falta de recursos que no ingresan por concepto de IDH y coparticipación popular, así lo manifestó el vicerrector Oswaldo Ulloa, quien considera que el gobierno central debe atender las demandas de las casas de estudios superiores en todo el país. Mientras que la directiva de la Federación Universitaria Local (FUL) ya habla de salir a las calles para exigir presupuesto para la U. Mientras que desde la Federación Universitaria de Profesores (FUP) consideran que el tema se magnifica y plantean hacer una reingeniería con los recursos que se cuentan.

Los recursos no están garantizados. “No están garantizados los recursos hasta fin de año, sino simplemente hasta el mes de septiembre”, dijo Ulloa. El vicerrector agregó que la crisis económica afecta a todo el sistema universitario a nivel nacional. “Se ha pedido de manera urgente que el Ministerio de Economía reciba al sistema universitario para garantizar el funcionamiento de toda la gestión. Si no tenemos un soporte adicional, lamentablemente nuestra universidad, al igual que otras, no va a poder completar la gestión”, agrega.

La posición de docentes y alumnos. Para Rogelio Espinoza, ejecutivo de la FUP, el tema económico de la universidad “lo quieren exagerar”. “La universidad siempre ha tenido problemas económicos, pero que estos comprometan una gestión académica lo veo exagerado”, insistió el docente. Espinoza señaló que en los primeros meses del año, cuando este tema ya era previsto “nosotros enviamos una propuesta que es la de reorganizar, hacer una reingeniería de los recursos que tiene la universidad, mejorar las administración”. Mientras que de parte de los estudiantes, el ejecutivo de la FUL, Ismael Medrano, indicó que el tema económico puede encender manifestaciones. “Nosotros no descartamos salir a la calle para pedir presupuesto o incrementos para la universidad, ese es un tema que ya se ha tocado y todos coinciden en defender los derechos de la universidad”. Medrano consideró “preocupante” que la gestión académica se vea afectada por la falta de recursos

