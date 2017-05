Familiares de linchado en San Julián demandan justicia

Los familiares de Jhonny Pizarro, hombre que murió linchado en la víspera en la población de San Julián, acusado de asesinato y robo, llegaron el martes a la morgue de la Pampa de la Isla de Santa Cruz, para reconocer el cuerpo de su familiar y pedir que se dé con los autores e instigadores de ese hecho.

“Él no pudo defenderse estaba totalmente golpeado no lo dejaban hablar, no sé cómo lo han hecho sufrir de esa manera, yo quiero justicia y reclamo la vida de mi hermano, yo quiero que esa gente malvada pague lo que ha hecho”, dijo la hermana de Pizarro, Margarita Pizarro.

Explicó que la víctima de linchamiento era inocente y lamentó que no hayan dejado que se defendiera sobre la acusación en su contra del atraco y asesinato de un comunario de San Julián, que ocurrió el 13 de abril pasado.

Pizarro fue acusado de ser autor material e intelectual de ese hecho, sin embargo, según su hermana, lo único que hizo fue comprar una moto que le fue robada al comunario que fue asesinado.

Asimismo, informó que Pizarro tenía dos hijos, una mujer y un varón, de 20 y 15 años, respectivamente.

Junto a Pizarro fueron detenidos otros tres sujetos, uno de ellos está internado en un hospital de Santa Cruz con quemaduras de primer y segundo grado y los otros dos fueron trasladados a la capital pos su seguridad física.

Fuente: ABI