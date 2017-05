Fernando Alonso se enojó con su equipo: “Lo de Rusia fue inaceptable”

El piloto español todavía no culminó ninguna competencia en lo que va del año de Fórmula 1.

Fernando Alonso mostró su preocupación de cara a la próxima carrera. (Foto: Reuter)

El año de Fernando Alonso no viene siendo el mejor. El piloto español no pudo terminar ninguna competencia con el McLaren-Honda y en la previa del Gran Premio de Barcelona, que será el próximo fin de semana, se mostró preocupado.

Las cuatro carreras disputadas, en Australia, China, Bahréin y Rusia, fueron desalentadoras para el asturiano, pero la última fue su mayor decepción, ya que no pudo ni siquiera largar.

“Aún no sé exactamente que pasó en Sochi. Creo que tuvimos un problema con el ERS. Traté de reiniciarlo durante la vuelta de formación un par de veces, pero no fue posible. Fue muy duro para el equipo no poder comenzar la carrera, es algo que ya pasó con Stoffel (Vandoorne) en Bahréin. Es completamente inaceptable, así que tenemos que ser más rápidos e intentar terminar las carreras con los dos autos“, comentó Alonso.

Además, el español mostró su inconformismo con el equipo: “Es difícil decir cómo de competitivos podemos ser aquí. El circuito es diferente a los anteriores y traemos algunos cambios aerodinámicos, así que tenemos que conocer dónde estamos, en qué posiciones nos moveremos este fin de semana. También tenemos que mejorar la fiabilidad, acabar con los dos coches y acumular kilómetros. Tenemos que poner algunas cosas en su sitio a partir de este Gran Premio para así poder mejorar en lo que queda de temporada”, afirmó.

Alonso está en la última posición del campeonato de Fórmula 1, con 0 puntos. La tabla la lidera Sebastian Vettel, de Ferrari, con 86, seguido de Lewis Hamilton, de Mercedes, con 73.

Así está el campeonato:

Sebastian VetteI FERRARI 83

2 Lewis Hamilton MERCEDES 73

3 Valtteri Bottas MERCEDES 63

4 Kimi Räikkönen FERRARI 49

5 Max Verstappen RED BULL 35

6 Daniel Ricciardo RED BULL 22

7 Sergio Pérez FORCE INDIA 22

8 Felipe Massa WILLIAMS 18

9 Carlos Sainz TORO ROSSO 11

10 Esteban Ocon FORCE INDIA 9

11 Nico Hulkenberg RENAULT 6

12 Romain Grosjean HAAS 4

13 Kevin Magnussen HAAS 4

14 Daniil Kvyat TORO ROSSO 2

15 Lance Stroll WILLIAMS 0

16 Pascal Wehrlein SAUBER 0

17 Antonio Giovinazzi SAUBER F1 TEAM 0

18 Jolyon Palmer RENAULT 0

19 Stoffel Vandoorne MCLAREN 0

20 Fernando Alonso MCLAREN 0

21 Marcus Ericsson SAUBER 0

