Fernando Leanes: “El 90% de casos de rabia son transmitidos por cachorros”

Ante la aparición de nuevos casos de rabia en Santa Cruz, Fernando Leanes, representante de la OPS en Bolivia, hizo un llamado a no adoptar mascotas sin control veterinario.

_ ¿Cómo ve la situación de la rabia en Santa Cruz?

Tanto las autoridades sanitarias como la OPS estamos preocupados por los países que todavía tienen casos de rabia humana transmitidos por perros. En los años 2010-2012 Santa Cruz había logrado controlar la enfermedad, incluso estuvo a punto de eliminarla; sin embargo, fracasos de campañas de vacunación y el excesivo número de perros en la calle hicieron que se retroceda. Pero en este momento hay una situación muy particular de personas que están recogiendo perritos en la calle. Nosotros queremos hacer un llamado sobre los riesgos que esto trae.



_ ¿Qué cuidados se deben tomar?

Hay que tomar en cuenta dos situaciones. Cuando un perro muerde, si dentro de los 10 a 15 días el animal sigue sano, quiere decir que no tiene rabia; entonces, la persona no necesita tratamiento, aunque puede iniciarlo. Otra situación es el periodo mediante el cual el perro incuba la rabia, y esto puede darse en unos pocos días, o hasta seis meses e incluso han habido casos de hasta siete años. Entonces no hay manera de tener perros en observación.



_ ¿Cuál es la recomendación?

En una situación de brote de rabia, el contacto entre un perro rabioso y los perros callejeros sanos es algo que uno no puede descartar, hay que asumirla. El personal de salud y las autoridades sanitarias pueden tomar el control de esos perros, no otras personas. La otra recomendación es tener presente que la mayoría de los casos de rabia se dan en niños y son transmitidos por cachorritos. El 90% de los casos de rabia que tenemos registrados son de cachorritos, aquel perrito que muerde al niño, pero que no se detecta. En cambio cuando un perro grande muerde en la calle, llama mucho la atención.



_ ¿Qué significa para la OPS que un país reporte casos de rabia humana?

La rabia canina es un problema urbano y ocurre básicamente por la abundancia de perros y el estrecho contacto que tienen los perros entre sí. Si hay perros con rabia, pueden haber casos de rabia humana. Es muy difícil de evitar. En Santa Cruz de la Sierra los expertos sabían que iba a haber casos de rabia humana, pues el virus está circulando, los perros están en la calle y no hay ningún control.



_ ¿Qué debe hacer el ciudadano?

Lo que no pueden manejar las autoridades son las conductas de las personas. El ciudadano no debería adoptar un cachorrito sin control veterinario.



_ ¿Cómo eliminamos la rabia humana?

Si vacunamos a los cachorritos, vamos a avanzar. Vacunen a las mascotas.

Fuente: eldeber.com.bo