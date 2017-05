Fijan hasta 17 requisitos a postulantes a las judiciales

Desde el martes se reciben las inscripciones para ocupar los cargos judiciales en el país.





L a Asamblea Legislativa recibirá desde mañana las postulaciones para ciudadanos que pretendan ocupar los cargos judiciales más altos en Bolivia. Deberán cumplir entre 7 y 17 requisitos, según el tribunal o consejo al que aspiran, además de los 10 requisitos comunes para los cargos.

Entre los postulantes, la Asamblea realizará un proceso de preselección de los candidatos que serán puestos a consideración del voto popular en octubre, cuando se elegirán 9 miembros del Tribunal Supremo de Justicia, 9 del Tribunal Constitucional Plurinacional, 5 del Tribunal Agroambiental y 3 del Consejo de la Magistratura.

De manera general, según el reglamento, hay 10 condiciones que debe cumplir cualquier persona que postule a formar parte de una de esas cuatro entidades.

Número de candidatos. Para las elecciones judiciales, que están previstas para el 22 de octubre, la Asamblea debe preseleccionar a un número determinado de candidatos de acuerdo al siguiente detalle: hasta cuatro por departamento para los tribunales Supremo de Justicia y Constitucional; 14 a nivel nacional para el Agroambiental y 10 para el Consejo de la Magistratura.

Presentación de postulaciones. El proceso de convocatoria, preselección y designación se regirá bajo los siguientes principios: ética e integridad personal, publicidad, transparencia, idoneidad, responsabilidad, igualdad, equivalencia, plurinacionalidad, meritocracia, imparcialidad y competencia.

Los requisitos comunes. Los postulantes a los cargos del TCP, TSJ, Agroambiental y Magistratura deben cumplir con requisitos comunes, como, contar con nacionalidad boliviana (fotocopia de carnet), haber cumplido con los deberes militares (libreta de servicio militar), no tener pliego de cargo ejecutoriado (certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría), no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal (registro judicial de antecedentes penales-REJAP), no tener militancia en alguna organización política, al menos cinco años antes del momento de la postulación (certificación del Tribunal Supremo Electoral), no haber ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales (declaración jurada ante Notario de Fe Pública), no tener en su contra procesos de violencia intrafamiliar ni procesos penales (certificación Sippase), no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el presidente y vicepresidente del Estado, senadores y diputados de la ALP.

Requisitos específicos

Para el TCP (11-R)

• Haber cumplido 35 años de edad al momento de la postulación.

• Tener título de abogado o abogado en Provisión Nacional

• Estar registrado en el Registro Público de Abogados.

• Especialización o experiencia de más de 8 años en las disciplinas de Derecho Constitucional, Administrativo o Derechos Humanos.

• No haber participado de la conformación de gobiernos dictatoriales, ni haber patrocinado a personas que hayan sido condenadas con sentencia por delitos de narcotráfico.

Para el TSJ (11-R)

• Haber cumplido 30 años de edad

• Título de abogado en Provisión Nacional.

• Haber desempeñado con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante 8 años.

• No contar con sanción de destitución por el Consejo de la Magistratura.

• No haber integrado el directorio o gerencia de una sociedad comercial cuya quiebra hubiese sido declarada fraudulenta.

• No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional.

Agroambiental (17-R)

• Tener 30 años de edad y título de abogado en Provisión Nacional.

• Haber ejercido con idoneidad, ética y honestidad, la judicatura agraria o agroambiental, desempeñando la profesión de abogado libre o la docencia universitaria en el área agraria o agroambiental, durante al menos 8 años.

• No ser propietaria o propietario, o socia o socio de empresas o sociedades dedicadas al uso o aprovechamiento comercial de recursos naturales o de biodiversidad.

• No haber sido declarado autor, cómplice o encubridor de delitos, faltas o infracciones contra el medio ambiente y la biodiversidad.

Consejo Magistratura (7-R)

• Tener 30 años y título de abogado.

• Tener conocimiento en el área con especial énfasis en temas administrativos, financieros y de recursos humanos.

• No haber sido suspendido ni sancionado en procesos disciplinarios en el marco de las funciones de jueza o juez, magistrado, vocal o consejero departamental.

• No haber sido suspendido ni sancionado en juicio de responsabilidades ni en procesos disciplinario en el marco de las funciones de docente universitario o profesional.

