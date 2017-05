García Meza dice que Banzer organizó golpe de 1980

El exdictador está cumpliendo una pena de 30 años de cárcel. Asegura que el fallecido general le fue a “rogar” que tome el poder por la fuerza

El exdictador Luis García Meza tras la suspensión de una audiencia judicial en su contra. Foto: APG

Después de ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad y recibir una condena de 30 años sin derecho a indulto, el expresidente de facto, general Luis García Meza, dijo que en realidad el golpe del 17 de julio de 1980 fue llevado adelante por el fallecido exmandatario Hugo Banzer Suárez.

“El golpe de 17 de julio lo hizo el general (Hugo) Banzer, él venía al Colegio Militar todo el tiempo venía a rogarme para que haga el golpe y yo siempre le decía que no porque no había las condiciones; un día se me escapó cabalmente el 17 y con sus suboficiales y clases que estaban con él desde su gobierno de facto se fue a la COB”, dijo el sentenciado militar en una improvisada conferencia de prensa luego de que se suspendiera su audiencia que busca su libertad condicional.

El abogado Frank Campero presentó dos incidentes porque el Ministerio de Justicia presentó una querella por enriquecimiento ilícito; pero la defensa de García Meza afirma que los delitos ya fueron incluidos cuando fue juzgado en el único juicio que le hicieron.

Esta mañana debía realizarse la audiencia cautelar por esta denuncia del Ministerio de Justicia, pero la Fiscalía no trajo el cuaderno de investigaciones y la juez Margot Perez decidió suspender hasta nueva fecha.

EL DEBER / Marco Chuquimia