Gobierno boliviano deja en manos del Conare, situación del refugiado peruano Julio César Vásquez

Ministerio de Gobierno pone en consideración del Conare revocar el refugio a Vásquez

APREHENDIDO. El ciudadano peruano Julio César Vásquez. El hombre de 51 años, natural de Juanjuí en San Martín (Perú), fue un activo miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y estuvo en prisión en varias ocasiones. Foto Correo del Sur.

La Paz / ANF.- El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó este viernes que el Ministerio de Gobierno puso en consideración de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) revocar la condición de refugiado de Julio César Vásquez.

“Esta condición de refugiado le da unas garantías en el ámbito internacional, sin embargo al verse implicado en delitos comunes (en el país), el criterio que ha habido como Ministerio de Gobierno es poner en consideración la revocación de este beneficio ante el Consejo Nacional del Refugiado”, señaló Quiroga.

De acuerdo al artículo 20 de la Ley de Protección a personas refugiadas, la revocatoria de la condición de refugiado solo es posible si “ha cometido delitos contra la paz, delitos de guerra o de lesa humanidad, definidos en los instrumentos internacionales” luego de haber recibido el beneficio.

El otro caso es que sea “culpable de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas”.

El ministro de Gobierno Carlos Romero informó la víspera que no hay ninguna información en el país que vincule a Vásquez con el surgimiento de un nuevo grupo armado, como señaló el Ministerio del Interior del Perú.

Vásquez goza de la condición de refugiado desde el año 2000.

El viceministro Quiroga indicó que el Ministerio de Gobierno solicitó al Conare la revocatoria de la condición de refugiado porque Vásquez está implicado en un delito penal, proceso que aún no ha concluido y no tiene sentencia ejecutoriada.

Vásquez fue presentado este viernes con custodia policial ante los medios por haber incumplido su arresto domiciliario.

“El día de ayer dentro de este proceso penal se lo ha convocado a una audiencia al cual él no ha asistido, cuando personeros de inteligencia han realizado las verificaciones del domicilio no se lo ha encontrado, el día de ayer no se ha presentado a una audiencia que él tenía obligación de asistir, esto es incumplir un mandato judicial, es evadir su detención domiciliaria”, apuntó.