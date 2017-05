Gobierno de Chile nos persigue por entregar “El libro del mar”

Alonso Ossandón, Encargado de Comunicaciones del colegio Carlos Condell de La Haza, durante una entrevista en su país. Foto: Gentileza Alonso Ossandón

El teléfono de Alonso Ossandón no dejó de sonar. Lo llaman periodistas y, de forma más insistente, personal de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de la cual depende el colegio Carlos Condell de La Haza, donde se distribuyeron copias de El libro del mar a estudiantes y docentes de Historia.

El hecho causó una gran repercusión en los medios chilenos, los cuales difundieron declaraciones de Patricio Bacho, integrante de la corporación, quien niega que se haya “distribuido y mucho menos difundido o promovido en clases el texto que se conoce como El libro del mar”.

En tanto que el representante de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Coquimbo, Chile, Pedro Esparza Olivares, ordenó investigar las razones de la entrega del texto, que resume los argumentos de la demanda marítima boliviana radicada desde 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tiene su sede en La Haya.

“Desarrollándose la investigación sumaria debiera quedar establecido cómo ocurrieron los hechos, definir responsabilidades y tomar las medidas para que situaciones similares no vuelvan a ocurrir”, indicó Esparza.

Por estos hechos, Cambio se contactó con Ossandón, expresentador de la cadena internacional Telesur, quien reveló que desde Santiago se ordenó una persecución contra las personas que aparecen en las fotografías con El libro del mar, incluido él, a quien consideran impulsor de la iniciativa.

¿Qué sucedió desde que se conoció la entrega de El libro del mar en el colegio Carlos Condell de La Haza?

Están llamando a los funcionarios que aparecen en las fotografías. Hay una orden desde el Ministerio de Educación para negar la distribución del libro. La corporación ha presionado para que se firme una carta y dejarme aislado dentro del colegio.

¿Se te pidió que renuncies?

Hasta el día de hoy (por ayer) aún no se me ha pedido la renuncia de manera formal, pero es evidente que hay factores a nivel local y del poder central, digamos del Ministerio de Educación, que obviamente recibió presiones desde la Cancillería.

¿Cómo nació está idea de entregar el texto boliviano?

Se hizo para mostrar a los niños de sexto, séptimo y octavo que en un conflicto como el que vivieron nuestros pueblos hay dos historias: una que la escribe el vencedor y otra que la escribe el vencido. Y en este caso, en justicia, nosotros queríamos mostrar la otra historia, queríamos demostrar que el camino siempre es la paz, que acá hay una deuda pendiente con el pueblo boliviano y que esa deuda se tiene que conversar mediante un diálogo de pueblo a pueblo, no las autoridades que están histéricas en los ministerios, como el señor (canciller) Heraldo Muñoz, la Ministra de Educación, quienes abrieron una persecución contra los funcionarios y específicamente contra este funcionario que te habla para desacreditarlo y hacer ver que esto (la entrega del libro) ha sido una acción de deslealtad para con los principios que se están llevando en las altas esferas de la Cancillería.

¿Esta labor pedagógica fue coordinada con las autoridades del colegio?

Mi trabajo está basado en un contrato con la corporación por un año y ese trabajo fue sistematizado mediante la dirección del colegio. Hay una fotografía donde está la directora del colegio, la presidenta del Centro de Padres, la presidenta de los estudiantes y el libro. Entonces acá han actuado con una histeria inaudita. ¿Qué es lo que tiene El libro del mar? Si no es más que una recopilación de datos históricos desde la perspectiva histórica boliviana, a la vez una serie de declaraciones de personeros chilenos que históricamente han ido dejando antecedentes del diálogo para restaurar, devolver (el mar a Bolivia), en un gesto no tan solo simbólico, sino un gesto real y concreto de integración latinoamericana.

¿Hay una persecución a los funcionarios?

Agentes de Inteligencia los están llamando a través de esta corporación. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) está operando en estos momentos a través de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, ahí es donde se está digitando uno por uno. Vino al colegio gente de Televisión Nacional de Chile, donde ya salió la información, y además se difundió una declaración, la cual los funcionarios tienen que firmar para decir que todo lo que se hizo fue prácticamente por iniciativa mía y quitándole toda la responsabilidad a la Dirección, o sea, en estos momentos todos los funcionarios que no firmen ese documento estarán amenazados de despido.

El Seremi pidió investigar el hecho y han ordenado identificar al responsable de la entrega de los textos. ¿Se contactaron con usted?

Marco Poblete Muñoz, de la corporación, él personalmente me ha llamado para decirme hasta dónde quiero llegar, prácticamente amenazándome para que yo me inculpara, que diga que esta acción fue prácticamente una iniciativa netamente mía, cuando fue dentro del proceso pedagógico.

Con estos antecedentes y la postura asumida por el Seremi, ¿qué crees que suceda?

Mientras no me llegue formalmente una solicitud de renuncia y los motivos de ésta, no voy a entregar mi cargo porque me debo principalmente a los intereses de 800 niños, cuyos derechos han sido vulnerados, no tan solo por un tema de violencia escolar, sino también por la violencia de un modelo económico que impulsa la Corporación Municipal semiprivada. ¿Cuál es el miedo de ellos en este momento?

Que se sepa toda la corrupción que hay en el municipio, en el dinero que le llega a estos niños, eso es lo principal, si bien el libro tiene un tenor importante, hay otra presión mayor, de otro nivel, de otra escala, que tiene que ver con Inteligencia, con seguridad nacional, y que está ligado al Ministerio de Educación y a la Cancillería.

¿Temes alguna otra represalia?

Directamente responsabilizo de cualquier acción al canciller Heraldo Muñoz, de su histeria, de esta sobrerreacción con respecto a un libro que ameritaba y se amerita estudiar porque hay antecedentes históricos que no se consigan en los procesos de educación acá y se le está mintiendo al pueblo chileno.

¿Con qué propósito fuiste contratado en la corporación?

Entregar asistencia en temas de comunicación audiovisual, lo cual está acreditado por mi expertiz, mi profesión, mis títulos, yo fui presentador en Telesur, soy un profesional acreditado y obviamente para entrar a trabajar con niños acá en Chile, en un sistema de la corporación, tengo que pasar una serie de pruebas y filtros psicológicos que fueron saldados. Yo tengo mi contrato.

¿Tuviste contacto con la Directora en estos días?

La Directora se ha estado comunicando a través del Vicedirector.

¿Y qué le dijo?

Que el lunes haga entrega del computador que se me asignó, algún instrumento audiovisual y, obviamente, que necesitan conversar conmigo. En ningún momento me expresó que debo presentar mi renuncia.

CAMBIO / LA PAZ