Grisel Quiroga: “Lucas es mi compañero y mi motor en la vida”

Feliz. Grisel Quiroga indica que se siente bendecida por el cariño del público y por el amor que tiene a su lado, su hijo Lucas.





Grisel es la diva de la televisión nacional del momento, su sonrisa cautivadora hace que sus fans la adoren e incluso la adopten dentro de sus hogares todas las mañanas con La Batidora en Unitel. Pero su fama no solo se debe a su cara bonita, sino a su transparente personalidad que la ha convertido en imagen de varias empresas que ven en ella una mujer “real”, dinámica, extrovertida, coqueta y sobre todo una madre cariñosa.

P.: ¿Grisel, siempre sos así risueña y juguetona o tienes tus momentos de mujer seria y hasta de ponerte mala?

G.Q.: Soy tal cual me muestro, no me da el carácter para fingir algo que no soy. Cuando algo me gusta se nota y cuando no también. Soy así reilona y juguetona, pero también tengo mis momentos de seriedad y cuando estoy tranquila o callada todos me preguntan ¿Qué tengo? ¿Qué me pasó? Eso me desespera un poco (risas), tampoco puedo estar riendo todo el día. Algo que sí soy es muy honesta y muy frontal y como dice el dicho: “En un mundo de hipócritas los honestos somos los malos”, así que sé que hay gente que me quiere por mi franqueza y gente que me odiará por la misma razón, pero me gusta siempre ir de frente, jamás por las espaldas. Eso es ser hipócrita y no me gusta cosechar falsas amistades.

P.: El público te adora, incluso te defiende con garras y expresa su cariño en las redes, ¿qué opinas sobre ello?

G.Q.: ¡Amo a mi público con locura! No dejan de sorprenderme, lo tomo con mucha humildad y me derriten el corazón. Por ellos hago lo que hago con pasión y con la sonrisa e integridad que ellos esperan de mí. En ellos muchas veces encontré paz y consuelo.

P.: Grisel está en boga, ¿alguna vez imaginaste tanta fama?

G.Q.: Siento que mi carrera dio un despegue increíble. Creo fielmente que, cuando haces lo que te apasiona, siendo honesta con vos misma y haciendo de corazón sin importar fachadas o el qué dirán, las cosas fluyen y salen bien. Y la gente lo siente y percibe así. Además soy muy perfeccionista conmigo misma, me exijo demasiado, soy exigente conmigo y con todos los que me rodean. El éxito no viene porque sí, es un trabajo de perseverancia, sudor, ponerse metas no viene de añadidura. Hay que trabajarlo, sembrarlo, sacrificios para cosechar recompensas así que quien me rodea y quiere ir conmigo debe ir en el mismo ritmo.

P.: Lucas tu niño es todo un suceso, ¿te hace pasar calores? Al parecer su ingenio los heredó de tus genes y de su papá. G.Q.: Es mi G.Q.: Aunque no crean pese a todo lo que ven es súper tranquilo. Se suelta ante las cámaras parece (risas) porque después va conmigo a todos lados, nunca he tenido niñera así que me acompaña desde bebé a reuniones de trabajo y demás, y la verdad no me puedo quejar. Y sí, ¡reímos un montón! Es mi motor, ¡mi todo en la vida!

P. Tiene una picardía innata de un experto comediante, ¿será que sigue los pasos de sus progenitores?

G.Q.: Siento q podría ser un gran actor. Tiene una memoria increíble, pero eso va a depender de él. Yo lo apoyaré en lo que a él le guste. Es muy pronto para saber. Por ejemplo, no le gusta que le saquen fotos por nada así que ya veremos.

P. La equitación es un deporte que te apasiona , ¿qué le enseñas a tu hijo de esta singular práctica?

G.Q.: Nos vamos al hípico La quinta y ahí pasamos nuestras tardes felices de la vida. Esta práctica requiere mucha disciplina para alcanzar tus objetivos y además respetar a los animales. Admito que seré muy feliz si sigue mis pasos o el de mi hermano Marcelo en el deporte. Después se queda a jugar en la arena, con los animales y disfrutar el tipo de infancia que quiero que viva.

P. Se viene el ‘Yo me llamo’ , te vimos en los avances junto a Ronico…

G.Q.: Así es, ya empezamos a trabajar hace un tiempito, ambos estamos súper animados con el proyecto, esperemos que al público le agrade.

Fuente: eldia.com.bo