Gwendoline Christie: “Cuando vi la portada de Vanity Fair creí que me explotaba la cabeza”

Ella y Nicole Kidman son las grandes incorporaciones de ‘Top of the Lake: China Girl’, un proyecto televisivo que ha enamorado a la crítica.

Gwendoline Christie está en una nube. Cuando le preguntamos si ha visto que es portada del número de junio de la edición norteamericana de Vanity Fair, la actriz reacciona eufórica. “No me lo podía creer. El día de ayer fue salvaje. Estoy en el Festival de Cannes, tengo la oportunidad de ver seis horas de un proyecto increíble creado por uno de mis ídolos, yo aparezco en él, a la gente le gusta y de repente entro en el coche y veo los mensajes que me han mandado mis amigos. Y ahí estoy, en la portada con Adam Driver y Domhnall Gleeson. Vi la foto y sentí que me iba a explotar la cabeza”. Su participación en dos fenómenos claves de la cultura pop como Juego de Tronos y Star Wars le han llevado a las portadas, pero es la miniserie Top of the Lake: China Girl la que ha hecho que esta actriz inglesa de 38 años visite el festival más importante del mundo del cine por primera vez.

Aunque su energía es contagiosa, lo primero que llama la atención de la intérprete es su gran altura: 1,91 metros, casi 30 centímetros más que la media de la mujer británica. Su imponente presencia fue uno de los motivos para que acabase portando la espada de la ya icónica Brienne de Tarth, pero en muchas otras ocasiones ese era precisamente la razón por la que le cerraban las puertas en los castings. “Yo empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático hace quince años. Me avisaron de que me iban a decir la palabra ‘no’ muchas veces por culpa de mi aspecto. No dejé que esa opinión me afectara”. Sus primeros pasos en la industria no fueron particularmente esperanzadores a pesar de que ya tenía experiencia en los escenarios de Londres con obras de Christopher Marlowe, William Shakespeare y Truman Capote. Su lugar en la industria del cine era muy diferente. En sus primeras películas sus personajes ni siquiera tenían nombre. En El imaginario del Doctor Parnassus era Compradora elegante nº2, mientras que en The Zero Theorem respondía al nombre de Mujer en callejón comercial. Todo cambió con su participación en Juego de Tronos.

“En Brienne me encontré un personaje femenino tan interesante como poco convencional. Me encantaba que exhibiera su capacidad de liderazgo y que fuese más valorada por lo que hacía que por su aspecto”. Su golpe de suerte había llegado. Tras años de trabajo, Christie recibió la llamada de Lucasfilms para participar en la nueva trilogía de Star Wars y fue contratada para liberar a una líder rebelde en la última entrega de la saga de Los juegos del hambre. En la adaptación al cine de la serie británica Absolutamente fabulosas incluso se interpretaba a sí misma. Tras dos décadas de esfuerzo, ilusión y paciencia, por fín lo había conseguido. “Hace diez años el mundo era un lugar diferente. La aparición de internet en nuestras vidas ha cambiado las cosas. Nos ha dado la oportunidad de escuchar la voz de otro tipo de gente. La gente quiere verse representada a sí misma. La gente quiere diversidad. La palabra ya se convertido en un cliché, pero si ha pasado eso es porque es verdad.”

Gwendoline Christie y Nicole Kidman son las grandes incorporaciones de Top of the Lake: China Girl, un proyecto televisivo que ha enamorado a la crítica y que vuelve a tener al frente del proyecto a la actriz Elisabeth Moss, protagonista de Mad Men y El cuento de la criada, y a la directora y guionista Jane Campion, la única mujer que se ha alzado con la Palma de Oro en los 70 años de historia del certamen francés. “En Top of the Lake hay muchas mujeres al mando de la historia, delante y detrás de las cámaras, pero intento no mirar las cosas desde ese punto de vista. A mí lo que me llamaba la atención del proyecto es lo fantásticas que eran la historia, Elisabeth y Jane. Y da la casualidad de que son mujeres”. La actriz no es ajena a las realidades de una industria en las que solo cuatro de las cien películas más vistas en Estados Unidos durante 2016 estaban dirigidas por una mujer. “Es evidente que no hay suficientes directoras, pero parece que ahora sí estamos viviendo una época de mayor interés en personajes femeninos más complejos. Lo prometedor es que ahora las vemos por lo que son y lo que hacen, no por cómo reaccionan a lo que hacen los hombres. Ha sido así durante mucho tiempo, pero ahora hay más ganas de otro tipo de historias.”

Hasta su llegada a Cannes, no le habían enseñado ni un solo frame de la continuación de una miniserie de la que fue seguidora antes que partícipe. “Había visto la primera temporada y me pareció increíble. Me la había visto entera cuatro veces. Jane y yo tenemos un amigo en común que me dejó su número de teléfono. Le mandé un mensaje para decirle que había sido una influencia enorme a lo largo de mi vida y lo mucho que me gustaría trabajar con ella. Unos meses después pasó algo extraordinario. Me llamó y me dijo que había escrito un personaje expresamente para mí en mi nueva serie.” Junto a otros 400 afortunados, Gwendoline Christie se pasó seis horas viendo la totalidad de China Girl, un proyecto que todavía no tiene fecha de estreno en España y cuyo lanzamiento internacional está previsto para después del verano. “Confiaba en el producto, pero cuando ayer vi la serie del tirón me quedé impresionada. Creo que la historia es increíble. Es sorprendentemente divertida, pero no renuncia a esa oscuridad que ya tenía la otra temporada”, estrenada en 2013 y responsable del único Globo de Oro en la carrera de Elisabeth Moss.

En el regreso de Top of the Lake interpreta a Miranda, la agente de policía que acompaña a la detective Robin Griffin en una investigación que arranca con la aparición de una maleta en el mar que contiene el cadáver de una mujer china. “Me encanta Miranda porque siempre está luchando consigo misma. Jane dice que es muy humana. A ella no se le da particularmente bien nada y aún así provoca empatía y ternura. La audiencia reconoce algo de sí misma en los personajes y tiene sus propias reflexiones por culpa de lo que ve en pantalla”. Christie no tiene problema en confesar que ha disfrutado y buscado esta oportunidad de volver a hacer drama tras años participando en historias de género y fantasía. “Quería hacer algo más mundano. Me apetecía tener un personaje más grande, que fuese más importante, complejo y oscuro. Quería hacer algo que estuviera ambientado en nuestros días y hablara de lo que está pasando ahora mismo”.

El próximo 17 de julio se estrenará en España la penúltima temporada de la serie inspirada en las novelas de George R.R. Martin. Solo quedan trece episodios para conocer el desenlace del mayor fenómeno televisivo desde Perdidos. “Me siento muy afortunada de haber estado en Juego de Tronos. Les estaré siempre agradecida por haber tenido la oportunidad de haber interpretado un personaje tan increíble. Amo a Brienne de Tarth y todo lo que representa”. Este año también la veremos en Los últimos Jedi, el episodio VIII de Star Wars. Por contrato, no puede decir absolutamente nada de lo que va a pasar en ninguno de los dos proyectos, pero todo apunta a que en la nueva entrega veremos más escenas de la Capitana Phasma que en El despertar de la fuerza. “Estar en dos fenómenos tan populares es algo muy especial. Como actriz, ya es maravilloso tener la oportunidad de trabajar. La verdad es que es muy difícil encontrar papeles. Trabajar ya es suficiente, pero si además tienes la suerte de participar en algo que la gente adora es increíble. Nunca me imaginé que algo así podría pasarme a mí y me lo estoy pasando en grande.”

